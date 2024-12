Gregorio Paltrinieri: “Jannik Sinner è un campione da studiare”

Gregorio Paltrinieri, messo alle spalle un infortunio poco gradito al gomito causato da un incidente imprevisto nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, è tornato ad allenarsi per dare seguito al suo futuro agonistico. Conquistate in vasca ai Giochi un argento nei 1500 e un bronzo negli 800 stile libero, il campione tricolore concentrerà buona parte dei propri sforzi nelle acque libere.

Non ci sono dubbi che Greg rappresenti e abbia rappresentato uno dei punti di riferimento dello sport italiano. Legato a questo tema, c’è la figura di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo del tennis è sempre più un personaggio di riferimento in Italia e a livello internazionale. Non è un caso che i fan di tutto il mondo abbiano votato l’altoatesino come il giocatore più amato, riconoscimento vinto per la seconda volta consecutiva.

In un’intervista concessa a Repubblica, Paltrinieri si è espresso sul pusterese: “Mi ha stupito trovarlo così solido in un anno in cui ha anche avuto tante cose per la testa, significa che ha una forza e una capacità che altri non hanno, credo sia davvero un campione da studiare“, il pensiero del carpigiano, in relazione al fatto che Jannik abbia vissuto l’anno più gratificante della propria carriera, al momento, con la questione “Clostebol” a tenere banco.

“Mi piacerebbe conoscerlo, è l’unico che non ho mai incontrato. Lo trovo molto interessante, è una personalità diversa dalla tipologia dello sportivo vincente e in vista“, ha aggiunto il nuotatore nostrano.