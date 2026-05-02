Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il podio nella 3 km Knockout a Golfo Aranci. Vince Bethlem

Gregorio Paltrinieri ha concluso con un’altra top-3 la sua giornata a Golfo Aranci, terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, dopo la vittoria nella staffetta mista. Nello splendido scenario della Costa Smeralda, il carpigiano è stato tra i protagonisti della 3 km Knockout Sprint. Un format innovativo introdotto da World Aquatics che ha rivoluzionato la dinamica delle gare di fondo. La competizione non si è sviluppata su un’unica distanza continua, ma si è articolata in tre round a eliminazione diretta, con distanze progressivamente più brevi e ritmo sempre più elevato.

Nel primo turno, sui 1500 metri, gli atleti sono partiti suddivisi in batterie e hanno dovuto gestire energie e posizione per rientrare nel gruppo dei qualificati. I migliori hanno così guadagnato l’accesso alla semifinale, disputata sulla distanza dei 1000 metri, dove la selezione si è fatta ancora più serrata e il livello tattico si è alzato sensibilmente. Solo un numero ristretto di nuotatori ha conquistato il pass per la finale, uno sprint secco di 500 metri deciso in pochi minuti e giocato su dettagli tecnici e capacità di accelerazione.

Paltrinieri, secondo nel secondo round stagionale a Ibiza in questa specialità, ha ottenuto un altro podio, giungendo terzo nell’atto conclusivo. A svettare è stato “lo specialista” ungherese David Betlehem che, come accaduto la settimana scorsa, si è imposto. Alle sue spalle si sono classificati il messicano Paulo Strehlke Delgado (+1″30) e per l’appunto il carpigiano (+2″40).

Più che ottima la prestazione d’insieme degli azzurri, visti gli altri piazzamenti: 5° Andrea Filadelli, 6° Marcello Guidi e 9° Davide Marchello. Eliminati nelle heat Gabriele Detti e Alberto Razzetti, con quest’ultimo che per la prima volta si è cimentato nelle acque libere.