NASCAR, pioggia protagonista dopo 11 giri

L’edizione 2025 della Daytona 500, opening round della NASCAR Cup Series, è attualmente sospesa dopo soli 11 giri per maltempo. La pioggia è arrivata come da copione sul noto catino che sorge nello Stato della Florida, i protagonisti sono riusciti a completare solamente i primi passaggi dei 200 previsti.

La Chevrolet ZL1 #24 Hendrick Motorsports di William Byron è virtualmente al comando della prova davanti alla Ford Mustang #2 Team Penske di Austin Cindric e la Chevy #10 Kaulig Racing di Ty Dillon.

Non ci sono informazioni in merito all’ipotetica ripartenza, ricordiamo che la pista dovrà essere asciugata completamente prima di riaccendere i motori in quanto sugli ovali non è possibile gareggiare per ragioni di sicurezza.

Da segnalare prima della green flag la presenza del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca, dopo aver partecipato al Super Bowl settimana scorsa, si è recato per la seconda volta a Daytona Beach dopo quanto accaduto nel 2020.