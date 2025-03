NASCAR, da Phoenix a Las Vegas. Bell per il poker?

Da Phoenix ci si sposta nella vicina Las Vegas per la quinta tappa della regular season della NASCAR Cup Series 2025. Tutto è pronto per la prima vera sfida all’intero di un catino da 1 miglio e mezzo, una prova importante dopo uno scoppiettante round in Arizona a Phoenix.

Il catino di questo week-end rappresenta una nuova sfida per tutti i team ed i piloti, la quinta tipologia differente di circuito da inizio anno ad oggi. L’ovale gestito da Speedway Motorsports LLC è stato inaugurato nel 1999 ed è il classico tracciato da 1 miglio e mezzo con quattro curve con un pendenza costante di 20 gradi. La sagoma può ricordare quella del Charlotte Motor Speedway, un tempo anche Atlanta e Texas assomigliavano molto all’impianto che regolarmente accoglie la ‘Pennzoil 400’.

Joey Logano (2019, 2020), Brad Keselowski (2014, 2016), Alex Bowman (2022), Kyle Larson (2021-2024) e Kyle Busch (2009) sono coloro presenti in griglia con almeno una vittoria nella competizione primaverile di Las Vegas. Occhi puntati sull’ultimo volto citato, padrone di casa con la riconoscibile Chevrolet Camaro #8 RCR che non vince dalla tappa di Gateway (Illinois) del 2023. Attenzione però anche a Kyle Larson che dodici mesi fa dominò la scena imponendosi con la propria auto #5 gestita dall’Hendrick Motorsports (Chevrolet).

Menzione finale per la Toyota Camry #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell. Il 30enne è diventato settimana scorsa il primo pilota a saper vincere tre corse in successione con le attuali auto ‘Next Gen’ presenti nella Cup Series. Il nativo di Norman, tre volte al top in quattro apparizioni nel 2025 così come Kevin Harvick nel 2018, proverà ad eguagliare Bill Elliott, abile nel 1992 ad entrare nella ‘Victory Lane’ per quatto volte in cinque sfide.