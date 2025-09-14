NASCAR, Bell torna a vincere Bristol. Bowman eliminato dai Playoffs con SVG, Dillon e Berry

Christopher Bell regala al Joe Gibbs Racing la terza affermazione consecutiva nella NASCAR Cup Series 2025. Il #20 di Toyota svetta a Bristol ottenendo la quarta gioia della stagione nella serata che elimina ufficialmente dai Playoffs Alex Bowman, Shane van Gisbergen, Austin Dillon e Josh Berry.

Ryan Blaney (Team Penske Ford #12) e Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54) hanno vinto le prime due Stage nell’iconico catino che sorge nello Stato del Tennessee, segmenti in cui non sono mancati i colpi di scena che hanno coinvolto alcuni protagonisti dei Playoffs.

Il primo ad eliminare la lotta per il titolo è stato Josh Berry (Wood Brothers Ford #21), prematuramente tradito da un problema tecnico. Successivamente hanno perso terreno alcuni protagonisti importanti in seguito a due distinti testacoda. Shane van Gisbergen (Trackhouse Chevrolet #88) si è toccato con Ricky Stenhouse Jr (HYAK Motorsports Chevrolet #47), mentre Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48) ha perso il controllo dell’auto dopo un contatto con Riley Herbst (23XI Racing Toyota #35).

Il colpo di scena più rilevante della serata è scattato sicuramente poco dopo la fine della Stage 2 con il violento impatto di Chase Elliott. L’ex campione di Hendrick Chevrolet #9 ha dovuto ritirarsi dopo esser stato spinto contro il muro dalla Toyota #42 Legacy Motor Club di John H. Nemechek.

La corsa si è quindi infiammata con Elliott clamorosamente a rischio eliminazione e completamente fuori dai giochi. Nel frattempo alcuni protagonisti hanno ricevuto l’accesso diretto al Round of 12 dei Playoffs grazie ai punti ottenuti da inizio anno ad oggi. Tra questi citiamo: William Byron, Tyler Reddick, Blaney, Bubba Wallace e Kyle Larson.

La Final Stage ha visto in vetta la Toyota #19 Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe, presto attaccato e superato da Ty Gibbs. Il nipote del padrone dell’omonima squadra, ancora senza successi in carriera, ha mostrato un ritmo incredibile nel ‘Colosseo della NASCAR’ prima di compiere un clamoroso errore a meno di 100 giri dalla fine in occasione dell’ultima sosta ai box.

L’americano ha infatti sbagliato ad entrare in pit lane ed è stato costretto ad effettuare un giro extra. Questo ha chiaramente cambiato la classifica, Carson Hocevar (Spire Motorsports Chevrolet #77) si è ritrovato leader davanti a Zane Smith (Front Row Motorsports Ford #38) e soprattutto Alex Bowman.

Difficoltà invece per Austin Cindric. Il #2 di Penske Ford è stato vittima di un problema tecnico che ha automaticamente ‘salvato’ Elliott. L’ex vincitore della Daytona 500 si è portato a rischio eliminazione, costretto ad attendere il risultato di Alex Bowman per eventualmente accedere al Round of 12.

A 12 giri dalla fine la Safety Car è tornata protagonista in seguito ad un impatto contro le barriere di curva 3-4 di Wallace, colpito dalla Ford Mustang #41 Haas Factory Team di Cole Custer.

Gli ultimi 4 giri hanno visto un solo uomo al comando: Christopher Bell. Il #20 di Joe Gibbs Racing Toyota ha scavalcato Hocevar e Smith senza problemi prima di allungare verso il successo. Il nativo di Norman è stato attaccato da Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), secondo all’arrivo.

Smith è riuscito a chiudere terzo precedendo Blaney, Logano e Corey Heim (23XI Racing Toyota #67), dominatore quest’anno nella NASCAR Truck Series. Niente da fare invece per Bowman, eliminato dai Playoffs 2025 insieme a Berry, van Gisbergen ed Austin Dillon.

Settimana prossima inizia il Round of 12, prima prova delle tre previste a Loudon.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES BRISTOL (Round of 16 Elimination Race)

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 500 16.483 116.411 16.110 119.106 12

6 RUN Brad Keselowski Frd 500 0.343 0.343 16.528 116.094 16.203 118.423 11

38 RUN Zane Smith Frd 500 1.522 1.179 16.681 115.029 16.264 117.978 11

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 500 2.622 1.100 16.598 115.604 15.722 122.046 11

22 RUN Joey Logano (P) Frd 500 2.716 0.094 16.847 113.896 16.394 117.043 12

67 RUN Corey Heim Tyt 500 2.823 0.107 16.624 115.423 16.272 117.92 11

77 RUN Carson Hocevar Chv 500 3.240 0.417 17.075 112.375 15.684 122.341 11

48 RUN Alex Bowman (P) Chv 500 3.514 0.274 16.932 113.324 16.183 118.569 12

19 RUN Chase Briscoe (P) Tyt 500 4.953 1.439 17.110 112.145 16.054 119.522 12

54 RUN Ty Gibbs Tyt 500 5.054 0.101 17.078 112.355 15.653 122.584 10

17 RUN Chris Buescher Frd 500 6.568 1.514 17.063 112.454 16.207 118.393 10

24 RUN William Byron (P) Chv 500 7.867 1.299 17.433 110.067 15.992 119.985 13

7 RUN Justin Haley Chv 500 12.365 4.498 18.949 101.261 16.173 118.642 11

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 499 1 lap 16.943 113.25 16.203 118.423 12

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 499 1 lap 16.908 113.485 16.153 118.789 12

8 RUN Kyle Busch Chv 499 1 lap 16.727 114.713 16.355 117.322 12

71 RUN Michael McDowell Chv 499 1 lap 17.039 112.612 16.280 117.862 13

35 RUN Riley Herbst Tyt 499 1 lap 16.983 112.984 16.258 118.022 14

1 RUN Ross Chastain (P) Chv 499 1 lap 17.143 111.929 16.076 119.358 12

43 RUN Erik Jones Tyt 499 1 lap 16.903 113.518 16.170 118.664 13

60 RUN Ryan Preece Frd 499 1 lap 17.164 111.792 16.266 117.964 12

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 499 1 lap 17.732 108.211 16.051 119.544 12

4 RUN Noah Gragson Frd 498 2 laps 1 lap 16.903 113.518 16.239 118.16 11

34 RUN Todd Gilliland Frd 498 2 laps 17.368 110.479 16.273 117.913 14

33 RUN Austin Hill Chv 497 3 laps 1 lap 16.813 114.126 16.295 117.754 11

88 RUN Shane Van Gisbergen (P) Chv 497 3 laps 17.063 112.454 16.227