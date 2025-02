NASCAR, Logano e Penske per il poker nel 2025? Domenica si riparte da Daytona

Manca sempre meno al via della NASCAR Cup Series 2025 che come da tradizione scatterà questo fine settimana con la Daytona 500. Tutto è pronto per un nuovo tour degli Stati Uniti con trentasei settimane d’azione tra regular season, Playoffs ed un nuovo inedito ‘torneo’ che si terrà nel cuore dell’estate.

Toyota, Chevrolet e Ford si preparano per battagliare in un campionato che per la prima volta si recherà anche in Messico a giugno e che non avrà mai soste ad eccezione di domenica 20 aprile nel week-end di Pasqua. Come accaduto nelle ultime annate saranno ventisei le competizioni valide per la regular season che determinerà i sedici piloti ammessi nei Playoffs.

Ricordiamo che una singola affermazione prescrive direttamente l’accesso al Round of 16 dei Playoffs. In alternativa è possibile accedere alla fase decisiva del campionato anche grazie ai punti acquisiti da febbraio ad agosto (dalla Daytona 500 alla Coke Zero Sugar Daytona 400).

I protagonisti della NASCAR Cup Series 2025

Il campione in carica è Joey Logano, 34enne che gareggerà nuovamente a bordo della Ford Mustang #22 del Team Penske. L’americano ha ottenuto lo scorso novembre il terzo titolo in carriera diventando il più vincente di sempre con l’attuale format di Playoffs e soprattutto eguagliando dei volti storici della serie come Tony Stewart, Darrell Waltrip, David Pearson, Lee Petty e Cale Yarborough.

Il nativo di Middletown (Connecticut) dividerà nuovamente il box con l’ex vincitore della Daytona 500 Austin Cindric #2 e Ryan Blaney #12, campione 2023 che ha completato l’ultima stagione al secondo posto dopo aver tentato in ogni modo di impensierire il compagno di squadra.

Ford Performance farà affidamento sulla squadra di Roger Penske e nuovamente anche sul RFK Racing, team che presenterà al via il proprietario ex campione della Cup Series e della Daytona 500 Brad Keselowski #6 e Chris Buescher #17. I due avranno come teammate per la prima volta Ryan Preece #41, americano proveniente dallo Stewart-Haas Racing. Quest’ultima realtà che ha chiuso i battenti nel novembre 2024 verrà rimpiazzata da Haas Factory Team con in azione il campione 2023 NASCAR Xfinity Series Cole Custer.

Chevrolet risponde con le quattro auto schierate da Hendrick Motorsports. La storica realtà che ha sede in North Carolina a Charlotte sarà protagonista ancora una volta con Alex Bowman #48, il vincitore della Daytona 500 2024 William Byron #24, il campione 2020 Chase Elliott #9 ed il vincitore della Cup Series 2021 Kyle Larson. Tutti e quattro hanno la concreta chance di imporsi nel lungo percorso che si concluderà a novembre nel deserto di Avondale.

General Motors vedrà al via anche Trackhouse Racing con Ross Chastain #1 ed il messicano Daniel Suarez #99. Il binomio condividerà il box per la prima volta anche con il neozelandese Shane van Gisbergen, debuttante full-time dopo un anno di apprendimento in Xfinity Series. Il ‘kiwi’ continua la transizione verso gli USA dopo aver dominato la scena in Australia nel Supercars Championship e non solo (il nativo di Auckland ha vinto anche in Europa in quello che attualmente è il GT World Challenge Endurance Cup).

Richard Childress Racing conferma Austin Dillon #3 ed il due volte campione Kyle Busch #8. Il nativo di Las Vegas cerca di rifarsi dopo aver interrotto un primato unico nel 2024: il 39enne non è infatti riuscito a vincere nessuna gara dopo diciannove anni di trionfi (almeno uno).

Per il titolo 2025 nella NASCAR Cup Series vi sarà in lotta anche Toyota con Joe Gibbs Racing e quattro unità. Oltre a Ty Gibbs, nipote del proprietario Joe che insegue la prima affermazione in Cup Series dopo una stagione d’apprendimento, spiccano Christopher Bell #20 e Denny Hamlin #11, ancora senza titoli nonostante la lunghissima carriera nella serie. Il nativo di Tampa, 54 volte presente nella ‘Victory Lane’, sarà indubbiamente uno dei protagonisti dell’intera annata, determinato a spezzare una vera e propria ‘maledizione’. La quarta Toyota Camry del Joe Gibbs Racing vedrà al via Chase Briscoe. L’americano ex volto di Stewart-Haas Racing cambia costruttore rimpiazzando Martin Truex Jr, veterano dello Stato del New Jersey che ha chiuso la carriera a novembre dello scorso anno.

In pista avremo anche il 23XI Racing, squadra di proprietà del già citato Hamlin e di Michael Jordan. La struttura legata a Toyota proporrà anche nel 2025 il campione della regular season della stagione scorsa Tyler Reddick #45, Bubba Wallace #23 oltre all’ex volto della NASCAR Xfinity Series Riley Herbst #35.

La squadra in questione così come Front Row Motorsports non hanno firmato il nuovo accordo sui charter in vista del 2025 e lo scorso 2 ottobre hanno completato una causa contro la NASCAR. Le due realtà hanno accusato la famiglia France (a capo della NASCAR) di aver svolto delle pratiche anticoncorrenziali oltre a contestare i termini dell’accordo aggiornato su charter (firmato dalle altre squadre). I team hanno chiesto un’ingiunzione per costringere la NASCAR a consentire loro di competere come team charter, la richiesta è stata accettata lo scorso 18 dicembre.

In attesa di aggiornamenti, la battaglia non è ancora finita, due Ford Mustang Dark House saranno in azione con Front Row Motorsports con l’ex volto Stewart-Haas Noah Gregson ed Todd Gilliland, figlio di David Gilliland che come il padre guiderà la vettura #34. Cambia quindi box l’ex vincitore della Daytona 500 Michael McDowell che condurrà la Chevrolet Camaro #71 Spire Motorsports accanto all’ex campione della NASCAR Truck Series Zane Smith.

Da Stewart-Haas Racing esce anche Josh Berry che abbandona la Ford #4 per gareggiare con la Mustang #21 del Wood Brothers Racing. L’americano rimpiazza Harrison Burton, vincitore nell’estate del 2024 della Coke Zero Sugar 400 a Daytona ed ora pronto per rientrare full-time nella NASCAR Xfinity Series con AM Racing Ford.

John Hunter Nemechek ed Erik Jones, invece, sono confermati full-time con Legacy Motor Club Toyota, squadra che vede al timone Maury Gallagher, il ‘King’ Richard Petty e Jimmie Johnson. Quest’ultimo, sette volte campione come Petty e l’indimenticato Dale Earnhardt, tornerà in alcune competizioni, tra cui la Daytona 500.

Questa la lunga entry list della NASCAR Cup Series 2025 che si concluderà a novembre con il Championship 4 di Phoenix. L’augurio è che la finale possa tornare in quel di Homestead-Miami, un desiderio comune che forse si realizzerà solamente nel 2026.