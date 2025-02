NASCAR, Wallace e Cindric vincono i Duels a Daytona

Bubba Wallace ed Austin Cindric vincono i ‘Duels’ a Daytona, gare di qualifica per determinare le posizioni dalla terza alla 41ma in vista della prestigiosa 500 Miglia valida per la NASCAR Cup Series. Toyota scatterà dalla pole per la prima volta grazie alla prestazione di ieri di Chase Briscoe, abile ad imporsi su Austin Cindric.

In terza piazza, grazie al successo nel primo ‘Duels’, avremo quindi Bubba Wallace, abile nell’ultimo giro ad imporsi sulla concorrenza a bordo della propria Toyota Camry #23 targata 23XI Racing. L’americano ha battuto il vincitore dell’edizione 2024 della Daytona 500 William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24), Ty Dillon (Kaulig Racing Chevrolet #10), Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45).

I piloti nell’ordine occuperanno le posizioni dispari (3-5-7-9, etc.) dello schieramento, mentre i protagonisti del secondo Duel si sono contesi i posti pari della griglia alle spalle della Ford Mustang #2 di Austin Cindric. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series ha avuto la meglio in volata sulla Toyota #43 Legacy Motor Club di Erik Jones, costretto a cedere la vittoria dopo il controllo della direzione gara sull’esposizione di una bandiera gialla. Alle spalle dei primi due si sono classificati Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) e Joey Logano (Team Penske Ford #22).

Justin Allgaier (JR Motorsport Chevrolet #40) e Corey LaJoie (Rick Ware Racing Ford #01) sono gli ultimi piloti ‘non charter’ ad accedere alla ‘The Great American Race’ di domenica. Esclusi tutti gli altri, in merito citiamo Chandler Smith (Power Source Ford #66), Anthony Alfredo (Beard Motorsports Chevrolet #62) e JJ Yeley (NY Racing Team Chevrolet #44).

Domenica alle 20.30 italiane la prima prestigiosa gara della NASCAR Cup Series, tappa inaugurale della stagione che continuerà di fatto senza soste fino a novembre quando in quel di Phoenix scopriremo il campione 2025.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA DAYTONA 500

Row 1: 1 19 Chase Briscoe Bass Pro Shops Toyota 0.000 0.000

2 2 Austin Cindric Discount Tire Ford 0.000 0.000

Row 2: 3 23 Bubba Wallace McDonald’s Toyota 0.000 0.000

4 43 Erik Jones AdventHealth Toyota 0.000 0.000

Row 3: 5 24 William Byron Axalta Chevrolet 0.000 0.000

6 17 Chris Buescher Fastenal Ford 0.000 0.000

Row 4: 7 10 Ty Dillon Grizzly Nicotine Pouches Chevrolet 0.000 0.000

8 11 Denny Hamlin National Debt Relief Toyota 0.000 0.000

Row 5: 9 1 Ross Chastain Busch Light Chevrolet 0.000 0.000

10 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 0.000 0.000

Row 6: 11 45 Tyler Reddick Nasty Beast Toyota 0.000 0.000

12 01 Corey LaJoie Take 5 Oil Change/DuraMax Ford 0.000 0.000

Row 7: 13 16 AJ Allmendinger Celsius Chevrolet 0.000 0.000

14 34 Todd Gilliland Love’s Travel Stops Ford 0.000 0.000

Row 8: 15 3 Austin Dillon Bass Pro Shops/Winchester Chevrolet 0.000 0.000

16 12 Ryan Blaney Menards/Peak Ford 0.000 0.000

Row 9: 17 9 Chase Elliott NAPA Auto Parts Chevrolet 0.000 0.000

18 42 John Hunter Nemechek Dollar Tree Toyota 0.000 0.000

Row 10: 19 40 Justin Allgaier(i) Traveller Whiskey Chevrolet 0.000 0.000

20 20 Christopher Bell DEWALT/Interstate Batteries Toyota 0.000 0.000

Row 11: 21 8 Kyle Busch zone Chevrolet 0.000 0.000

22 5 Kyle Larson HendrickCars.com Chevrolet 0.000 0.000

Row 12: 23 54 Ty Gibbs Monster Energy Toyota 0.000 0.000

24 35 Riley Herbst # Monster Energy/Zero Sugar Toyota 0.000 0.000

Row 13: 25 71 Michael McDowell Go Bowling Chevrolet 0.000 0.000

26 88 Shane Van Gisbergen # WeatherTech Chevrolet 0.000 0.000

Row 14: 27 60 Ryan Preece BuildSubmarines.com Ford 0.000 0.000

28 51 Cody Ware Parts Plus/Jacob Construction Ford 0.000 0.000

Row 15: 29 21 Josh Berry Motorcraft/Quick Lane Ford 0.000 0.000

30 41 Cole Custer HaasTooling.com Ford 0.000 0.000

Row 16: 31 47 Ricky Stenhouse Jr. SUNNYD Chevrolet 0.000 0.000

32 4 Noah Gragson Rush Truck Centers Ford 0.000 0.000

Row 17: 33 77 Carson Hocevar Zeigler Auto Group Chevrolet 0.000 0.000

34 6 Brad Keselowski Kroger/Cottonelle Ford 0.000 0.000

Row 18: 35 7 Justin Haley Chili’s Ride the ‘Dente Chevrolet 0.000 0.000

36 99 Daniel Suarez Freeway Insurance Chevrolet 0.000 0.000

Row 19: 37 38 Zane Smith Speedy Cash Ford 0.000 0.000

38 48 Alex Bowman Ally Chevrolet 0.000 0.000

Row 20: 39 56 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats Toyota 0.000 0.000

40 84 Jimmie Johnson Carvana Toyota 0.000 0.000

Row 21: 41 91 Helio Castroneves Wendy’s Chevrolet 0.000 0.000