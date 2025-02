Nadia Battocletti apre la stagione indoor: gara da record a Lievin. Fabbri per la svolta, sfilza di italiani

Si preannuncia una serata a forti tinte azzurre a Liévin (Francia), dove giovedì 13 febbraio andrà in scena una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Grandissima attesa per il debutto stagionale in sala da parte di Nadia Battocletti: l’argento olimpico sui 5000 metri si cimenterà sui 3000 metri con l’intento di ritoccare il suo record italiano (8:41.72, ormai vecchio di tre anni), dopo un inverno in cui ha vinto gli Europei di Cross, il Campaccio e il Cross di Alà dei Sardi, oltre alla BOclassic.

La fuoriclasse trentina sarà una delle grandi stelle insieme all’oro mondiale indoor dei 1500 Freweyni Hailu e all’altra etiope Birke Haylom, in una gara dove si attaccherà il record del mondo (8:16.60 di Genzebe Dibaba nel 2016). Nel mezzofondo vedremo all’opera anche Catalin Tecuceanu sugli 800 metri (dopo il buon esordio di Ostrava in 1:45.35) insieme a Simone Barontini, mentre sui 1500 metri ci sarà spazio per Marta Zenoni (fresca di primato nazionale in questa specialità, 4:03.59) e Federico Riva.

Leonardo Fabbri dovrà cambiare marcia dopo due uscite opache tra Ostrava (20.65) e Lodz (20.71). Il primatista italiano di getto del peso punta a tornare oltre i 22 metri e sarà spalleggiato da Zane Weir, che aveva vinto a Ostrava con 21.39. Presente anche Nick Ponzio in un contesto che prevede anche il giamaicano Rajindra Campbell (bronzo olimpico). Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo saranno impegnate nel salto con l’asta di Katie Moon, Dariya Derkach nel triplo, Giada Carmassi, Veronica Besana ed Elena Carraro sui 60 ostacoli dove ci sarà la primatista mondiale Devynne Charlton.