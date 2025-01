Nadia Battocletti fa rima con vittoria: stoccata trionfale anche al Cross di Alà dei Sardi

Nadia Battocletti sa soltanto vincere e ha rispettato il pronostico della vigilia, dominando il Cross di Alà dei Sardi. A venti giorni dal sigillo al Campaccio, la Campionessa d’Europa di corsa campestre si è rimessa in gioco in questa specialità e ha dettato legge lungo i sei chilometri del percorso alle pendici del Monte Acuto. La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri ha preso il largo poco prima di metà gara e ha regalato un assolo di grande caratura agonistica al pubblico che l’ha sostenuta in questa uscita di fine gennaio.

La fuoriclasse trentina si è distinta in una giornata caratterizzata dal forte vento e ha tagliato il traguardo con il tempo di 20:17, con oltre mezzo minuto di vantaggio nei confronti della spagnola Marta Forero (20:48, l’iberica aveva primeggiato nell’ultima edizione di questo evento andato in scena nella località in provincia di Sassari). Il podio è stato completato dall’ungherese Lilla Bohm (20:58), capace di precedere la burundese Micheline Niyomahoro (21:08) e Sara Nestola (21:12).

Si tratta del quinto successo consecutiva per la 24enne, che negli ultimi due mesi aveva dettato legge al Cross di Alcobendas, agli Europei di Antalya, alla BOclassic e al Campaccio prima della stoccata odierna. Nadia Battocletti tornerà in scena il prossimo 13 febbraio a Lievin (Francia) per correre i 3000 metri indoor, poi si cimenterà ai Campionati Italiani di cross a metà marzo in quel di Cassino e a quel punto si concentrerà sulla stagione all’aperto che culminerà con i Mondiali di Tokyo a settembre.

Tra gli uomini ha vinto l’etiope Berihu Aregawi, capace di battere per un secondo l’ugandese Harbert Kibet (l’africano ha coperto i dieci chilometri in 29:46). Il burundese Emile Hafashimana si è meritato il terzo gradino del podio (30:21), mentre Iliass Aouani è il migliore degli italiani (quarto in 30:39).