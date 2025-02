MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi trovo bene con la moto, domani penso alla soft per la Sprint Race”

Dopo un 2024 vissuto con pochi sorrisi, inizia nel migliore dei modi la nuova stagione per quanto riguarda Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo, infatti, ha centrato il quarto tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2025, confermando come il suo impatto con la sua nuova Aprilia sia andato nel migliore dei modi.

Il miglior tempo della giornata lo ha messo a segno Alex Marquez in 1:29.020 con appena 52 millesimi di margine sul fratello Marc, mentre è terzo Pedro Acosta a 242 con la KTM. Quarta posizione, come detto, per Marco Bezzecchi a 247 millesimi, quinta per Franco Morbidelli a 286, mentre è sesto Joan Mir a 378. Settima posizione per Raul Fernandez a 442 millesimi, ottava per Fabio Quartararo a 465 davanti ad Ai Ogura nono a 577 mentre Johann Zarco completa la top10 a 588. Solamente 13° Pecco Bagnaia, infine, a 691.

Al termine del venerdì di Buriram il pilota ex Ducati ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Cosa ho preso dalla giornata odierna? Sono in buone condizioni in vista della Sprint Race di domani. Ne ho provate diverse nel corso dei test invernali, anche qui a Buriram, ma ora è molto più caldo. Anche per questo motivo ci aspettiamo una gara diversa, specialmente pensando alla gestione delle gomme. Non abbiamo ancora deciso quale mescola scegliere al posteriore. Come sempre preferisco il Gran Premio, ma voglio fare bene entrambe le gare. La moto? Mi sto divertendo molto e mi trovo bene. Sinceramente non so come fosse un anno fa, ma sono contento. Devo ancora capirla bene”.

Marco Bezzecchi prosegue nel suo racconto: “Il caldo? Sicuramente si fa più fatica in queste condizioni ma è così per tutti. Posso dire nel complesso che a Noale hanno fatto un ottimo lavoro sulla moto. Io, come detto, mi sono trovato bene. Non posso certo lamentarmi. Cosa sceglieremo per la Sprint Race? Penso che saremo indirizzati verso la gomma soft al posteriore, anche perchè nella gara su distanza ridotta è fondamentale essere incisivi nelle prime fasi. Diciamo che, al momento, sono 70% sulla soft e 30% sulla media. Con questa gomma ho fatto tanti giri nella FP1 e mi sono trovato a guidare la moto in maniera fluida”.