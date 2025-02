MotoGP, Fabio Quartararo: “Poca fiducia sul davanti, devo trovare il giusto equilibrio”

Fabio Quartararo ha strappato l’ottavo posto nelle pre-qualifiche valide per il GP della Thailandia, tappa inaugurale del Motomondiale 2025 di MotoGP. Prestazione discreta per il francese, grande protagonista della stagione invernale che ha già predicato pazienza nelle scorse ore, sostenendo l’importanza di attendere almeno cinque gare per capire il potenziale della sua moto.

Nello specifico il centauro in forza alla Yamaha ha registrato un gap di +0.465 rispetto ad Alex Marquez, leader in 1:29:020 davanti alla Ducati principale del fratello Marc, secondo con +0.52, ed alla KTM di Pedro Acosta, terzo con +0.247. Giunto in mixed zone, il transalpino ha commentato quanto fatto.

“Non abbiamo fatto degli aggiustamenti, così come test davanti non sono fiducioso né con la soft né con la hard – ha detto il pilota – Sono contento di essere due o tre diecimi da Marc. Siamo messi abbastanza bene, solitamente questa pista il giorno dopo migliora leggermente sul grip, speriamo di andare veloce domani”.

Quartararo ha quindi proseguito: “Ho girato sia comodo che spingendomi al limite, facevano casco rosso al primo settore perché c’è solo una curva, se serve andiamo al limite, come tutti credo. Più che sulla percorrenza devo lavorare sul cambio di direzione in curva sei e sette e nell’inserimento alla quattro che con la hard ci dà più stabilità rispetto alla soft, anche se con quest’ultima in generale va un po’ meglio. Siamo alla ricerca di equilibrio, l’importante è stare in Q2. L’anno scorso eravamo dodicesimi. Va bene così”.