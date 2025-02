MotoGP, Jorge Martin: “Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile”

Il campione del mondo in carica della MotoGP, lo spagnolo Jorge Martin, non ha potuto partecipare alla presentazione della nuova annata andata in scena a Bangkok, in Thailandia, nello stesso Paese in cui il calendario prenderà il via a fine febbraio.

Il pilota, fresco di passaggio all’Aprilia, è stato operato alla mano destra dopo la caduta nei test ed ha inviato un videomessaggio: “Purtroppo non posso essere lì e mi dispiace molto. Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile per essere pronto per la prima gara in Thailandia, ci vediamo presto“.

Presente, invece, il compagno di team, Marco Bezzecchi: “E’ fantastico essere qui, grazie a tutti per l’accoglienza molto calda. Mi sono sentito molto bene con la mia Aprilia, è iniziata una nuova avventura, mi piace molto la nuova moto. Non vedo l’ora di iniziare. Il test è andato molto bene, avevamo un sacco di cose da provare“.