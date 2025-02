MotoGP, GP Thailandia 2025: orari prove libere, dove vederle in tv e streaming

Nel weekend del 28 febbraio-2 marzo il Motomondiale 2025 inizierà il proprio percorso e lo farà da Buriram, per l’appuntamento del GP di Thailandia. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità.

Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista thailandese dopo la spettacolare presentazione di Bangkok. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati proprio si questo tracciato, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. La Ducati vuole monopolizzare la scena e il confronto tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà il tema, visto e considerato l’infortunio di Jorge Martin (Aprilia), campione del mondo in carica.

Le prove libere del GP di Thailandia, round d’apertura del Motomondiale 2025, saranno trasmesse diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) per le FP2 e le pre-qualifiche e Sky Sport MotoGP (208) integralmente, in streaming su Sky Go e su NOW. Non sarà disponibile la diretta in chiaro, mentre sarà possibile seguire tutte le sessioni di MotoGP in diretta testuale su OA Sport.

GP THAILANDIA MOTOGP 2025

Venerdì 28 febbraio (orari italiani)

Ore 3.00-3.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.50-4.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.45-5.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.15-7.50 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 8.05-8.45 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.00-10.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per FP2 e pre-qualifiche e Sky Sport MotoGP (208) integralmente

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta testuale: OA Sport