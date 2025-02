Motocross, Mondiale MX2 2025: saranno 3 i piloti italiani. Presente anche l’iridato Adamo

Sarà un fine settimana che scalderà finalmente i motori dopo il letargo invernale: comincerà il Motomondiale 2025 dalla Thailandia, ma comincerà anche il Mondiale motocross 2025 con la prima tappa in Argentina, a Cordoba e gli italiani che saranno particolarmente attesi.

In tutto sono tre i piloti al via della MXGP: Mattia Guadagnini, Andrea Bonacorsi e Alberto Forato, mentre in MX2 ce ne saranno ulteriori tre: Valerio Lata per la Honda HRC, Ferruccio Zanchi sempre per la Honda HRC, ma soprattutto l’attesissimo Andrea Adamo con la Red Bull KTM Factory Racing.

Le aspettative maggiori saranno proprio riposte su Andrea Adamo: il classe 2003 siciliano si è laureato campione del mondo della classe MX2 due anni fa, mentre l’anno scorso ha concluso in sesta posizione il campionato. Il 2024 sicuramente per l’italiano è stato al di sotto delle aspettative anche per qualche infortunio e questo è l’anno del possibile riscatto. Il preludio agli Internazionali d’Italia che ha vinto a Montevarchi è stato sicuramente buono.

Ci saranno poi Ferruccio Zanchi e Valerio Lata con la Honda: il fiorentino sarà al secondo anno con la CRF250R ufficiale e proverà ad avvicinarsi alle prime posizioni nel Mondiale dopo il decimo posto dello scorso anno. Il romano invece sarà alla prima volta da titolare nel Mondiale e cercherà di accumulare esperienza e acquisire in consapevolezza.