MotoGP, Pedro Acosta soddisfatto del venerdì in Thailandia: “Abbiamo lavorato molto bene”

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2025: il miglior tempo è stato ottenuto dallo spagnolo Alex Marquez, che ha concluso l’ultima prova del venerdì in 1’29”020. Secondo posto per il fratello Marc, con la sua Ducati GP25, a 52 millesimi, terza posizione per un altro iberico, Pedro Acosta.

Il 20enne in sella alla KTM aveva concluso le prime prove libere al 16° posto, con un tempo piuttosto alto, ma in queste pre-qualifiche si è assicurato il posto in Q2 concludendo con un distacco di 252 millesimi dalla testa, chiudendo dietro ai fratelli Marquez.

“È stato un venerdì molto positivo, abbiamo lavorato tanto durante le prove libere per capire quale gomma usare durante la gara. È uno dei migliori venerdì fatti in MotoGP, e per questo dobbiamo essere contenti”, ha dichiarato il pilota ai microfoni di Sky Sport.

Sulla moto di quest’anno ha aggiunto: “Il team ha lavorato molto bene. L’anno scorso avevamo una base stabile ma mancavano dei punti importanti per andare più veloci. Ad oggi manca ancora qualcosa per essere più veloci della Ducati, ma penso che la moto sia più competitiva dell’anno scorso. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto fin qui”. In vista della gara, invece, ha affermato: “Inciderà molto il clima, non ho mai visto un venerdì così caldo qui in Thailandia”.