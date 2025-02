Mondiale Superbike 2025: tutti i piloti iscritti, i team e le nazionalità

Signore e signori, si comincia. Il Mondiale 2025 di Superbike è ormai alle porte e prossimo week end (21-23 febbraio) si farà sul serio. Sarà il Round di Phillip Island (Australia) a dare il via alle danze. Un percorso, fatto da 12 appuntamenti, in cui l’ultima fermata sarà a Jerez De La Frontera (Spagna), sul circuito Angel Nieto (17-19 ottobre).

23 piloti sulla griglia di partenza e sei i centauri italiani. Nicolò Bulega è il primo della lista, visto quanto fatto l’anno scorso e il secondo posto in graduatoria. A seguire Danilo Petrucci, messa alle spalle l’esperienza nella Daker tra i camion, tornerà in sella alla Ducati Barni Spark Racing Team e sarà in coppia con Yari Montella, a comporre un duo tutto tricolore.

Il roster dei piloti nostrani tra le derivate della serie è completato da Axel Bassani (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone sulla Rossa del Team Pata Go Eleven. Un po’ come accade in MotoGP, anche in Superbike la Ducati ha un suo peso in termini numerici: Team Aruba (ufficiale), la squadra di Marco Barnabò, team Motocorsa, il citato Go Eleven, il Marc VDS e il Bonovo. Facendo i conti sono ben otto le “creature” di Borgo Panigale.

Contro questo “esercito”, il turco Toprak Razgatlioglu vorrà rispondere presente in sella alla BMW e certificare ancora una volta il perché del suo n.1 sul cupolino. Da capire la consistenza di altri progetti, come quello della Honda e della Yamaha, in cui Locatelli e Jonathan Rea saranno i riferimenti, anche se il nord-irlandese sarà costretto a saltare l’esordio in Australia per un incidente avuto nel corso dei test pre-season proprio a Phillip Island. Rea ha riportato fratture multiple al piede sinistro e si è sottoposto a un intervento chirurgico. Da capire se sarà in grado di correre nel Round n.2 a Portimao (Portogallo) dal 28 al 30 marzo.

MONDIALE SUPERBIKE 2025