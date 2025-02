Superbike, Bulega vola negli ultimi test pre-stagionali a Phillip Island. Molto bene anche Iannone e Petrucci

Nicolò Bulega manda un segnale forte e chiaro al resto della concorrenza, dominando gli ultimi test ufficiali pre-stagionali a Phillip Island e candidandosi al ruolo di grande favorito in vista del Gran Premio d’Australia che aprirà questo weekend il Mondiale Superbike 2025. Il meraviglioso tracciato oceanico è stato teatro di due giornate di collaudi che hanno chiuso di fatto la pre-season, fornendo delle indicazioni abbastanza interessanti.

L’emiliano del team ufficiale Ducati, pronto ad affrontare la sua seconda annata nella categoria dopo aver impressionato tutti nel 2024 da rookie, è stato l’unico pilota a scendere sotto l’1:29 firmando il miglior tempo assoluto dei test nella sessione mattutina del day-2 in 1’28″680 dopo aver fatto segnare un eccellente 1’28″765 al termine della prima giornata.

Italia grande protagonista a Phillip Island anche con gli altri ducatisti azzurri Andrea Iannone (team Go Eleven) e Danilo Petrucci (team Barni), rispettivamente secondo e terzo nella classifica combinata a 482 e 499 millesimi dalla vetta. Quarto posto tutto sommato incoraggiante per il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu, autore ieri di una brutta caduta (senza conseguenze) in curva 6 ma capace di salire di colpi sessione dopo sessione con la sua BMW.

Il turco è stato uno dei pochi a realizzare la miglior prestazione personale dei test nella sessione pomeridiana odierna, con una pista ancora non totalmente asciutta dopo la pioggia delle ore precedenti, a 567 millesimi dalla testa (e a un decimo dal miglior crono di Bulega nella singola sessione). Qualche passo avanti in casa Ducati per il veterano spagnolo Alvaro Bautista, 5° a 0.797, subito davanti alla Yamaha di Andrea Locatelli, 6° a 0.813. Buoni riscontri per Bimota, con il britannico Alex Lowes 7° ed il nostro Axel Bassani 8°.

CLASSIFICA TEST SUPERBIKE PHILLIP ISLAND 2025

1 11 BULEGA Nicolo ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’29.454 1’28.765 1’28.680 1’29.133 1’28.680 113

2 29 IANNONE Andrea ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R 1’30.006 1’29.263 1’29.162 1’29.797 1’29.162 0.482 0.482 84

3 9 PETRUCCI Danilo ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 1’29.763 1’29.712 1’29.179 1’29.995 1’29.179 0.499 0.017 98

4 1 RAZGATLIOGLU Toprak TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’33.029 1’29.334 1’29.381 1’29.247 1’29.247 0.567 0.068 73

5 19 BAUTISTA Alvaro ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’30.030 1’29.828 1’29.477 1’29.817 1’29.477 0.797 0.230 135

6 55 LOCATELLI Andrea ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’30.256 1’29.886 1’29.493 1’29.757 1’29.493 0.813 0.016 99

7 22 LOWES Alex GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’30.457 1’29.883 1’29.534 1’29.808 1’29.534 0.854 0.041 101

8 47 BASSANI Axel ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’30.767 1’30.287 1’29.627 1’29.911 1’29.627 0.947 0.093 98

9 97 VIERGE Xavi ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’30.716 1’30.023 1’29.812 1’30.537 1’29.812 1.132 0.185 104

10 45 REDDING Scott GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R 1’30.547 1’30.412 1’29.862 1’30.635 1’29.862 1.182 0.050 105

11 14 LOWES Sam GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R 1’30.734 1’30.150 1’29.873 1’29.887 1’29.873 1.193 0.011 115

12 60 VAN DER MARK Michael NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’30.555 1’30.099 1’29.948 1’30.503 1’29.948 1.268 0.075 120

13 17 VICKERS Ryan GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R 1’30.822 1’29.982 1’29.992 1’30.680 1’29.982 1.302 0.034 113

14 31 GERLOFF Garrett USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’30.255 1’30.048 1’30.350 1’44.955 1’30.048 1.368 0.066 101

15 5 MONTELLA Yari ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R 1’30.989 1’31.582 1’30.143 1’31.000 1’30.143 1.463 0.095 101

16 87 GARDNER Remy AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’30.540 1’30.223 1’30.245 1’30.464 1’30.223 1.543 0.080 114

17 77 AEGERTER Dominique SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’31.185 1’31.770 1’30.617 1’30.461 1’30.461 1.781 0.238 141

18 49 NAGASHIMA Tetsuta JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’31.843 1’31.283 1’30.611 1’33.015 1’30.611 1.931 0.150 107

19 53 RABAT Tito ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’31.978 1’30.951 1’30.638 1’32.716 1’30.638 1.958 0.027 95

20 7 LECUONA Iker ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’31.573 1’32.196 1’30.642 1’32.363 1’30.642 1.962 0.004 69

21 65 REA Jonathan GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’30.885 1’30.885 2.205 0.243 20

22 99 SOFUOGLU Bahattin TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’31.788 1’31.674 1’31.091 1’31.091 2.411 0.206 90

23 95 MACKENZIE Tarran GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R 1’32.357 1’31.371 1’31.130 1’31.130 2.450 0.039 66