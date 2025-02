Superbike, Italia e Gran Bretagna le nazioni con più piloti nel Mondiale 2025

Prosegue il conto alla rovescia in vista del Mondiale Superbike 2025, che scatterà ufficialmente questo weekend a Phillip Island con il primo dei dodici appuntamenti previsti nel corso della stagione. Si preannuncia un campionato a forti tinte azzurre, anche se l’uomo da battere per il titolo resta il turco campione in carica della BMW Toprak Razgatlioglu.

L’Italia è infatti la nazione più rappresentata in griglia al pari della Gran Bretagna con sei centauri: Nicolò Bulega (team ufficiale Ducati), Danilo Petrucci (team Barni Ducati), Yari Montella (team Barni Ducati), Andrea Iannone team Go Eleven Ducati), Axel Bassani (Bimota) e Andrea Locatelli (Yamaha).

I britannici iscritti alla massima categoria riservata alle derivate di serie sono invece Alex Lowes, Jonathan Rea, Scott Redding, Ryan Vickers, Sam Lowes e Tarran Mackenzie. Abbastanza nutrito anche il gruppo spagnolo con Alvaro Bautista, Tito Rabat e la coppia Honda composta da Iker Lecuona e Xavi Vierge. Di seguito l’entry list completa del Mondiale Superbike 2025.

ENTRY LIST MONDIALE SUPERBIKE 2025

1 11 Nicolo Bulega ITA Ducati Panigale V4R Aruba.It Racing – Ducati

2 19 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R Aruba.It Racing – Ducati

3 1 Toprak Razgatlioglu TUR BMW M1000RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

4 60 Michael van der Mark NED BMW M1000RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

5 22 Alex Lowes GBR Bimota KB998 Rimini bimota by Kawasaki Racing Team

6 47 Axel Bassani ITA Bimota KB998 Rimini bimota by Kawasaki Racing Team

7 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 Pata Maxus Yamaha

8 65 Jonathan Rea GBR Yamaha YZF R1 Pata Maxus Yamaha

9 9 Danilo Petrucci ITA Ducati Panigale V4R Barni Spark Racing Team

10 5 Yari Montella ITA Ducati Panigale V4R Barni Spark Racing Team

11 45 Scott Redding GBR Ducati Panigale V4R MGM BONOVO Racing

12 7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R Honda HRC

13 97 Xavi Vierge ESP Honda CBR1000 RR-R Honda HRC

14 77 Dominique Aegerter SUI Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

15 87 Remy Gardner AUS Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

16 29 Andrea Iannone ITA Ducati Panigale V4R Team Pata Go Eleven

17 17 Ryan Vickers GBR Ducati Panigale V4R Motocorsa Racing

18 14 Sam Lowes GBR Ducati Panigale V4R ELF Marc VDS Racing Team

19 31 Garrett Gerloff USA Kawasaki ZX-10RR Kawasaki WorldSBK Team

20 53 Tito Rabat ESP Yamaha YZF R1 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team

21 99 Bahattin Sofuoglu TUR Yamaha YZF R1 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team

22 21 Zaqhwan Zaidi MAS Honda CBR1000 RR-R PETRONAS MIE Honda Racing Team

23 95 Tarran Mackenzie GBR Honda CBR1000 RR-R PETRONAS MIE Honda Racing Team