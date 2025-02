Milan in semifinale di Coppa Italia: la doppietta di Abraham sgretola la Roma

Il Milan ha sconfitto la Roma per 3-1 e si è qualificato alle semifinali della Coppa Italia. I rossoneri hanno dettato legge di fronte al proprio pubblico di San Siro e si sono meritati il diritto di proseguire la propria avventura nella competizione: al prossimo turno affronteranno la vincente di Lazio-Inter, dunque all’orizzonte c’è un possibile doppio derby per meritarsi la possibilità di disputare l’atto conclusivo.

A indirizzare la contesa è stato uno scatenato Abraham, autore di una doppietta nel primo tempo sempre su invito di Hernandez: l’ex della partita ha aperto le marcature al 16′ con un bel colpo di testa, risultando impeccabile sul cross morbido uscito dai piedi del compagno di squadra; al 42′ Celik commette un grosso errore ed è ancora Hernandez a lanciare il compagno per il 2-0-

Un raddoppio che sapeva di beffa visto che nel mezzo la Roma aveva colpito la traversa con Pisilli e Tomori si era prodigato in due salvataggi decisivi su Shomurodov e Dybala. In avvio di ripresa Dovbyk ha riaperto la contesa, ma soltanto per una decina di minuti perché al 71′ Gimenez imbecca Joao Felix, capace di superare Svilar con un bel tocco sotto e di trascinare i rossoneri verso la semifinale.