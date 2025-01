L’Inter vince e vola agli ottavi di Champions League. L’Atalanta ferma il Barcellona, tonfi di Milan e Juventus

Si è conclusa la fase a gironi della Champions League di calcio con una scoppiettante ultima giornata caratterizzata dalla disputa in contemporanea di ben diciotto partite. Il bottino non è stato dei migliori per le squadre italiane: l’Inter ha sconfitto il Monaco per 3-0 a San Siro, l’Atalanta ha pareggiato per 2-2 sul campo del Barcellona, il Milan ha perso per 2-1 in casa della Dinamo Zagabria, la Juventus è crollata contro il Benfica per 2-0 di fronte al proprio pubblico, il Bologna ha pareggiato per 1-1 nella tana dello Sporting Lisbona.

L’Inter è stata trascinata dalla tripletta di Lautaro Martinez e ha così chiuso al quinto posto in classifica, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale. Il Milan ha sciupato una ghiottissima occasione contro un avversario alla portata: avrebbe dovuto vincere per meritarsi l’accesso diretto agli ottavi e invece dovrà passare dai playoff. I rossoneri, crollati sotto le reti di Baturina e Pjaca e dopo aver giocato per 50 minuti con un uomo in meno (espulsione di Musah), hanno chiuso a quota 15 punti proprio come l’Atalanta, anch’essa costretta ai playoff dopo aver riacciuffato il Barcellona per due volte (Ederson ha risposto a Yamal, Pasalic ha replicato ad Araujo).

Anche la Juventus disputerà i playoff nonostante il crollo casalingo contro il Benfica trascinato dalle reti di Pavlidis e Kokcu, mentre il Bologna era già certo dell’eliminazione da una settimana. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati di oggi in Champions League e la classifica generale al termine della fase a gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Aston Villa-Celtic Glasgow 4-2

Barcellona-Atalanta 2-2

Bayern Monaco-Slovan Bratislava 3-1

Brest-Real Madrid 0-3

Dinamo Zagabria-Milan 2-1

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk 3-1

Girona-Arsenal 1-2

Inter-Monaco 3-0

Juventus-Benfica 0-2

Bayer Leverkusen-Sparta Praga 2-0

Lilla-Feyenoord 6-1

Manchester City-Clube Brugge 3-1

PSV Eindhoven-Liverpool 3-2

Salisburgo-Atletico Madrid 1-4

Sporting Lisbona-Bologna 1-1

Stoccarda-PSG 1-4

Sturm Graz-Lipsia 1-0

Young Boys-Stella Ross 0-1

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

QUALIFICATE AGLI OTTAVI

1. Liverpool 21

2. Barcellona 19

3. Arsenal 19

4. Inter 19

5. Atletico Madrid 18

6. Bayer Leverkusen 16

7. Lilla 16

8. Aston Villa 16

QUALIFICATE AI PLAYOFF

9. Atalanta 15

10. Borussia Dortmund 15

11. Bayern Monaco 15

12. Milan 15

13. PSV Eindhoven 14

14. PSG 13

15. Benfica 13

16. Brest 13

17. Monaco 13

18. Feyenoord 13

19. Real Madrid 12

20. Juventus 12

21. Celtic Glasgow 12

22. Manchester City 11

23. Sporting Lisbona 11

24. Clube Brugge 11

ELIMINATE

25. Dinamo Zagabria

26. Stoccarda 10

27. Shakhtar Donetsk 7

28. Bologna 6

29. Stella Rossa Belgrado 6

30. Sturm Graz 6

31. Sparta Praga 4

32. Lipsia 3

33. Girona 3

34. Salisburgo 3

35. Slovan Bratislava 0

36. Young Boys 21