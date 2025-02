La Roma ferma la fuga del Napoli, l’Inter acciuffa il Milan nel recupero. Juventus e Fiorentina ok

Il Napoli ha accarezzato la possibilità di allungare in testa alla Serie A, ma in pieno recupero è stato riacciuffato dalla Roma. Angelino ha infatti trovato la via del gol al 92′ dopo la stoccata di Spinazzola al 29′ e così all’Olimpico è finito 1-1 uno degli incontri di cartello della 23ma giornata di Serie A.

I ragazzi di Antonio Conte restano al comando con tre punti di vantaggio sull’Inter, che nel pomeriggio aveva pareggiato il derby con il Milan: i rossoneri erano passati in vantaggio al 45′ con Reijnders, ma in pieno recupero de Vrij ha evitato la dolorosa sconfitta nella stracittadina.

La Juventus ha sconfitto l’Empoli per 4-1: l’ex De Sciglio aveva portato i vantaggio i toscani al 4′, poi nella ripresa si è scatenato Kolo Muani con un micidiale uno-due tra 61′ e 64′, prima delle reti di Vlahovic e Conceiçao nel finale. I bianconeri si sono così portati al quarto posto, con un punto di vantaggio sulla Fiorentina che ha battuto il Genoa per 2-1.

RISULTATI SERIE A OGGI

Juventus-Empoli 4-1

Fiorentina-Genoa 2-1

Milan-Inter 1-1

Roma-Napoli 1-1

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54, Inter 51*, Atalanta 47, Juventus 40, Fiorentina 39*, Lazio 39*, Bologna 37*, Milan 35*, Roma 31, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 22*, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13. *= 1 partita in meno