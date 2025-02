Mikaela Shiffrin si desta e guida lo slalom di Sestriere: vittoria n.100 nel mirino

L’operazione 100 è ufficialmente partita. Mikaela Shiffrin, infatti, ha chiuso al comando la prima manche dello slalom del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 e ha messo nel mirino il successo numero 100 della sua clamorosa carriera, trovandosi ferma ormai da tempo a quota 99. Centrerà la tripla cifra la campionessa nativa del Colorado? Lo scopriremo a partire dalle ore 12.15 con l’avvio della seconda manche.

Sulla pista intitolata a Giovanni Alberto Agnelli abbiamo visto la tracciatura dell’allenatore delle svedesi, Sascha Sorio, che non ha proposto particolari insidie alle atlete. Ha del clamoroso, però, l’uscita di scena di Camille Rast (partita con pettorale rosso e numero 1) che è caduta rovinosamente letteralmente sul traguardo, gettando alle ortiche una grande chance di vittoria.

Chi non ha avuto il minimo problema è stata Mikaela Shiffrin che, dopo la pessima prestazione di ieri in gigante, si è riscattata, chiudendo la prima manche davanti a tutte con il tempo di 53.79 bruciando proprio nel finale la croata Zrinka Ljutic che si è fermata a 9 centesimi dalla fuoriclasse nativa di Vail. Terza posizione per l’austriaca Katharina Liensberger a 34 centesimi, quarta per la statunitense Paula Moltzan a 38, mentre è quinta un’altra austriaca, Katharina Truppe, a 47.

I distacchi, come si può vedere, sono ridotti e le conferme arrivano anche dalle posizioni successive. Sesta la svizzera Wendy Holdener a 52 centesimi dalla vetta, settima la tedesca Lena Duerr a 61, quindi ottava la svedese Sara Hector a 64. Chiude al nono posto Lara Colturi a 79 centesimi con un finale non eccezionale, mentre completa la top10 la tedesca Emma Aicher a 86, subito davanti alla svedese Anna Swenn Larsson a 99.

In casa Italia qualche segnale è arrivato. Marta Rossetti ha chiuso una discesa di buon livello con un 14° tempo incoraggiante a 1.34 da Shiffrin. Lara Della Mea si è fermata in 19a posizione a 1.89 pagando a carissimo prezzo gli ultimi metri della manche. Discorso identico per Martina Peterlini che ha concluso al momento in 22a posizione a 1.94 da Shiffrin dopo una prova dai due volti. Scattante ed efficace in alto, quanto lenta e imprecisa nel finale nel quale ha perso quasi un secondo in poche porte.

Eliminate e ben oltre la 30a posizione, invece, Lucrezia Lorenzi a 2.59, Vera Tschurtschenthaler a 3.03, Celina Haller a 3.25 e Emilia Mondinelli che ha chiuso a 3.65, Giorgia Collomb a 3.91 a Alice Pazzaglia a 5.19.