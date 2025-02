Mikaela Shiffrin irriconoscibile: quartultima in gigante a quasi 5 secondi da Brignone

Troppo brutta per essere vera. Nel giorno della 33ª affermazione di una strepitosa Federica Brignone a Sestriere, nel gigante sulla “Giovanni Alberto Agnelli”, l’altra notizia è la prestazione di Mikaela Shiffrin. L’americana è tornata a gareggiare nella prova tra le porte larghe nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile per la prima volta da quel brutto incidente nella seconda manche del gigante a Killngton.

Il 30 novembre scorso Shiffrin era desiderosa di conquistare la sua 100ª vittoria nel massimo circuito internazionale, ma la caduta e le conseguenze della stessa hanno cambiato lo spartito. Due mesi lontana dalle gare e il ritorno in slalom a Courchevel il 30 gennaio, nell’ultimo appuntamento a precedere i Mondiali a Saalbach (Austria).

Nella rassegna iridata la decisione di non disputare il gigante perché le paure di quanto accaduto sulle nevi del Vermont erano e sono ancora nella testa della fuoriclasse: “Ho messo tutta la mia energia per rimettere in forma il mio gigante per iniziare i miei Mondiali. Per farla breve… Io non ci sono. Al momento sto affrontando alcuni ostacoli mentali per tornare in Gigante con l’intensità necessaria per le gare. Onestamente, non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatici a causa del mio infortunio a Killington. Come sempre, ho provato a tuffarmi nella sfida, sperando di ricominciare dai Mondiali. Immaginavo che la mia passione e la mia voglia di competere mi avrebbero fatto superare le barriere mentali. Forse sarà così più avanti, ma non ci sono ancora. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che ho amato tanto solo 2 mesi fa“, aveva dichiarato Mikaela.

E oggi, in Italia, un 25° posto a 4″65 da Brignone, che non rappresenta logicamente il potenziale di un’atleta in grado di vincere nella specialità in Coppa del Mondo 22 gare e ottenere 43 podi. “L’obiettivo è lottare per un po’ di punti da qui a fine stagione, cercando di stare nella top-30 in gigante. Non posso puntare ai podi in questo momento e devo pensare solo a sciare e a continuare su questa strada, per trovare un equilibrio“, ha dichiarato l’americana ai microfoni di Eurosport, decisamente provata anche dal punto di vista emotivo.