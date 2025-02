Mattia Casse veloce nella seconda prova di discesa ai Mondiali di Saalbach, cresce Paris, Cochran-Siegle ancora in vetta

La seconda prova di discesa libera maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach (Austria) va ancora appannaggio di Ryan Cochran-Siegle: lo statunitense si conferma dopo ieri come il più veloce nell’allenamento sullo Schneekristall con il tempo di 1:41.06. Un riferimento comunque da prendere con le pinze, considerato che molti atleti hanno tenuto il piede sull’acceleratore solo in alcuni tratti.

E’ il caso di Franjo von Allmen: lo svizzero arriva secondo a 43 centesimi di ritardo da Cochran-Siegle facendo una parte centrale molto veloce, ma rialzandosi completamente nel finale e perdendo mezzo secondo nei confronti dello statunitense solo nell’ultimo settore della pista. Ex-aequo con lui c’è il sorprendente austriaco Stefan Eichberger, sceso con il pettorale n.33. Quarta piazza per il nostro Mattia Casse a un ritardo di 44 centesimi dal leader, facendo una prova piuttosto completa, ma tenendosi comunque del margine in serbo.

Seguono atleti che concludono estremamente vicini tra di loro: l’elvetico Stefan Rogentin è quinto a 80 centesimi, l’austriaco Daniel Hemetsberger è sesto a 0″81, appena davanti al connazionale Stefan Babinsky che chiude a un distacco di 0″82. Successivamente troviamo ex-aequo a 0″92 Marco Odermatt e Nils Allegre, davanti al francese Nils Alphand a 0″93.

Undicesima posizione per Dominik Paris che ha spinto un po’ di più rispetto a ieri e ha concluso a un distacco di 1″08 rispetto a Cochran-Siegle. Diciottesimo Giovanni Franzoni a 1″38, ventesimo Florian Schieder a 1″48, mentre non è neanche da prendere in considerazione Christof Innerhofer che ha chiuso a un distacco di 7″68 andando praticamente a spasso, ma facendo registrare il miglior crono nel quarto settore.