Matteo Sioli spicca il volo e vince gli Assoluti con 2.28 a 19 anni! Si migliora anche Manuel Lando

Prosegue il percorso di crescita di Matteo Sioli, che spicca il volo sulla pedana del PalaCasali di Ancona vincendo la gara di salto in alto dei Campionati Italiani Assoluti indoor 2025. Il giovane talento milanese ha avuto la meglio su Manuel Lando al termine di un duello entusiasmante, in cui entrambi si sono superati firmando il personale e dando segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Sioli, argento mondiale under 20 in carica, si è migliorato di tre centimetri (il suo precedente primato era arrivato lo scorso 6 febbraio a Udine con 2.25 metri) saltando prima 2.26 al secondo e poi 2.28 metri al terzo tentativo dopo aver cominciato la sua progressione odierna oltrepassando 2.11, 2.15, 2.19 e 2.23 al primo colpo.

Il lombardo classe 2005 è stato stimolato sicuramente dalla presenza sugli spalti di Gianmarco Tamberi e del leader mondiale stagionale Stefano Sottile (che ha dato forfait per un fastidio alla schiena), ma anche da un avversario di alto profilo come il 24enne Manuel Lando, capace di ritoccare di un centimetro il suo personale (datato 2023) saltando 2.26 al primo tentativo e poi fallendo l’assalto alla misura successiva. Terzo con 2.23 Federico Celebrin, che si è migliorato di ben cinque centimetri.