Larissa Iapichino vince i Campionati Italiani: buona misura indoor, ora i grandi eventi

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo valida per i Campionati Italiani Indoor, andata in scena al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse toscana aveva aperto la stagione qualche settimana fa a Padova con un brillante balzo da 6.86 metri, provando per la prima volta in gara la rincorsa da 17 passi senza preavvio, e nel capoluogo marchigiano cercava conferme riguardo alla propria condizione fisica.

La figlia di Fiona May, argento agli ultimi Europei di Roma e a un passo dalle medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è imposta con la misura di 6.69 metri, raggiunta al secondo e al quinto tentativo. La 22enne ha cercato di trovare un buon asse di battuta e di spingersi più lontano, proprio per valutare la condizione, ma è incappata in tre nulli tra primo, terzo e quarto tentativo. L’azzurra ha poi chiuso con 6.61, lasciandosi alle spalle Giulia Riccardi (6.35) ed Elisa Naldi (6.29).

Larissa Iapichino archivia un altro titolo tricolore in sala, su una pedana dove è riuscita anche a volare a 6.94 metri nel recente passato, e nelle prossime ore farà un bilancio di questo test in modo da farsi trovare pronta ai grandi appuntamenti internazionali del prossimo mese: gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino, Cina).