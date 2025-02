Matteo Berrettini si arrende a Tsitsipas a Dubai dopo un match di alto livello

Un’amara sconfitta per Matteo Berrettini nei quarti di finale dell’ATP500 di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, il romano (n.30 del ranking) è stato sconfitto nei quarti di finale dal greco Stefanos Tsitsipas (n.11 del mondo) con lo score di 7-6 (5) 1-6 6-4 in 1 ora e 59 minuti di partita.

Una sfida in cui l’azzurro ha trovato il suo tennis nel secondo parziale, mentre nel primo e nel terzo ha di che rammaricarsi per alcune chance non sfruttate. Vanno dati meriti anche a Tsitsipas per aver disputato un match di alto livello, confermando di essere in ripresa dopo un periodo molto negativo. Sarà quindi il greco ad affrontare in semifinale l’olandese Tallon Griekspoor.

Nel primo set i turni al servizio la fanno da padroni fino all’ottavo game. Berrettini deve fronteggiare due palle break, ma è bravo ad aggrapparsi al servizio. Lo stesso accade al greco nel gioco successivo, con Matteo che probabilmente nella prima opportunità avrebbe potuto fare meglio in risposta. Si va al tie-break e l’azzurro commette due errori molto pesanti in manovra che costano il parziale (7-5).

Nel secondo set c’è la reazione del romano che eleva i giri del motore, trovando finalmente modo di rispondere alla battuta del greco, mettendolo in difficoltà negli spostamenti laterali. Arrivano così i break nel quarto e sesto gioco, che consegnano la frazione al giocatore italiano sul 6-1.

Nel terzo set il rendimento in risposta del classe ’96 tricolore non è come in quello precedente e Tsitsipas riprende a martellare col suo dritto. Berrettini ha il merito di tenere botta al servizio. Si decide tutto nel nono game. Matteo si costruisce anche per un doppio fallo e un dritto largo dell’ellenico due palle break e su, un passante di rovescio lungolinea dell’italiano, Tsitsipas si inventa una demi-volée clamorosa. E’ il punto del match perchè da quel momento il greco cambia passo nel game e in quello successivo, forzando all’errore Matteo e archiviando la pratica sul 6-4. Leggendo le statistiche è nell’82% dei punti vinti con la prima di servizio dal greco uno dei motivi della vittoria.