Puppo: “Sinner farà un lavoro mirato: Roma gli organizzi una esibizione. Berrettini ha chance a Wimbledon”

Analizzare e valutare. Il tennis non si ferma mai e lo sport con racchetta e pallina è stato scosso dall’accordo tra Jannik Sinner e la WADA sulla vicenda “Clostebol“. Il pusterese ha accettato tre mesi di sospensione e lo rivedremo in campo dal 5 maggio. In tutto questo, gli altri giocatori italiani stanno cercando di farsi valere al meglio delle loro possibilità.

Di questo e di altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport). Il collega è partito da quelle che sono le ultime informazioni su Sinner, sul tema “allenamenti nel periodo di sospensione“.

“Come avevo detto sui social, questa situazione potrebbe rivelarsi un vantaggio per il n.1 del mondo in quanto potrà prepararsi al meglio sulla terra rossa e fare un lavoro molto preciso“, l’idea di Puppo. Un’opinione condivisa anche da Filippo Volandri (capitano di Coppa Davis), che giorni fa aveva espresso il medesimo pensiero.

“Inoltre, io sarei dell’opinione di organizzare a ridosso degli Internazionali d’Italia magari qualche match d’esibizione, come era accaduto negli Australian Open, in modo da consentire a Sinner di testarsi prima del torneo del Foro Italico“. La squalifica, infatti, non sarà più tale dal 5 maggio e l’inizio del torneo romano è il 7. Dal momento che l’altoatesino sarà di scena sulla terra rossa della Capitale non nei primissimi giorni, allora si potrebbero creare i presupposti per fare quanto suggerito dal giornalista/telecronista di Eurosport.

Il focus poi si è spostato su Matteo Berrettini, che sta tornando ai suoi livelli: “Veder giocare Matteo è sempre un grande spettacolo. I miglioramenti sono evidenti, anche rispetto al suo Prime, se si nota l’esecuzione del rovescio, l’abilità di giocarlo anche coperto e di eseguire variazioni con il back che pochi sanno fare come lui. Io credo che quanto accaduto in Coppa Davis l’anno passato sia stato molto importante per la sua fiducia, perché ricordiamo che il romano ha vinto tutti i match che ha disputato, parlando di Round Robin a Bologna e delle Finali di Malaga“.

E su Berrettini ha aggiunto: “In un contesto così livellato può accadere di tutto e, mancando Sinner, ci possono essere delle possibilità. Matteo dovrà gestirsi al meglio soprattutto dal punto di vista fisico perché, come ho detto spesso, a Wimbledon può avere delle possibilità. Il fatto di giocare partite consecutive di alto livello è sicuramente una buona notizia per la sua fiducia“.

Il ragionamento si è allargato a quanto sta accadendo con Lorenzo Musetti: “Peccato, perché avrebbe potuto sfruttare l’occasione di entrare in top-10 in questa fase della stagione, non avendo grosse scadenza. L’infortunio al polpaccio non ha aiutato. In generale, io mi aspetto da lui innalzamento del livello, ovvero la capacità di essere più continuo. Mi auguro che questi contrattempi non vadano a minarne la consistenza dal punto di vista mentale“.

Puppo si è poi concentrato, in conclusione, su un giocatore come Joao Fonseca: “Da lui mi aspetto presto un’entrata molto decisa ai piani altissimi della classifica. Pur avendolo commentato davanti a uno schermo, è evidente la qualità che sviluppa col suo tennis, soprattutto la potenza che sa dare alla pallina. Il brasiliano mi ha molto impressionato“.