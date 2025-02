Marcell Jacobs sottotono al debutto: tempo alto a Boston, poi viene ripescato per la finale

Marcell Jacobs non ha impressionato in occasione del proprio debutto stagionale, offrendo una poco brillante versione del proprio talento. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 si è cimentato sui 60 metri a Boston (USA), sede della terza tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto), ma la prestazione sciorinata sul rettilineo in sala è stata agonisticamente deludente.

Lo sprinter lombardo è uscito molto male dai blocchi di partenza e sul lanciato non è mai riuscito a fare velocità, i suoi cavalli non sono mai stati sprigionati e la falcata si è rivelata decisamente sottotono. L’azzurro non è mai entrato nel vivo della batteria, chiusa al terzo posto con l’alto tempo di 6.69 alle spalle dei padroni di casa Travyon Bromell (6.63) e PJ Austin (6.63). Il nostro portacolori non si è meritato sul campo la qualificazione alla finale, riservata ai primi due classificati nelle due batterie e al miglior terzo.

Nell’altra serie, infatti, lo statunitense Noah Lyles (Campione Olimpico dei 100 metri a Parigi 2024 e detentore del titolo iridato) ha dettato legge in 6.55 davanti al bahamense Terrence Jones (6.59) e al nigeriano Udodi Onwuzurike (6.66). L’africano si è però procurato un infortunio e quindi rinuncerà all’atto conclusivo, consentendo così a Marcell Jacobs di essere ripescato e di avere una una seconda possibilità alle ore 23.54.

Ci si aspettava il grande testa a testa con Lyles e l’azzurro ne avrà la possibilità: il primo test del 2025 ha rimandato il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore, che ha nel proprio mirino gli Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Vero mezzanotte l’occasione per migliorare. La sua prossima gara è annunciata per sabato 8 marzo a New York, sempre nell’ambito del World Indoor Tour.