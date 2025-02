ATP Marsiglia 2025, Luca Nardi sconfitto malamente all’esordio da Altmaier

Finisce subito malamente il cammino di Luca Nardi nell’ATP 250 di Marsiglia. Il tennista marchigiano è stato nettamente sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in appena un’ora e ventidue minuti di gioco. Una brutta prestazione quella del numero 83 che proprio non riesce a trovare continuità nella sua carriera.

Disastroso il rendimento da parte di Nardi con la seconda di servizio, visto che ha vinto solamente 23% con questo colpo. L’azzurro ha concesso anche undici palle break e soprattutto non ha sfruttato nemmeno una delle quattro palle break avute a disposizione. Altmaier ha concluso con dieci ace e soprattutto ha ottenuto l’83% dei punti quando ha servito la prima.

Inizio di partita pessimo per l’azzurro, che ha perso subito in apertura il servizio e poi nuovamente anche nel terzo game, con Altamaier che ha allungato immediatamente sul 4-0. Nardi ha annullato una palla break nel quinto gioco, riuscendo a tenere finalmente un turno in battuta, ma il tedesco non ha concesso nulla e ha chiuso per 6-2.

Disastroso anche l’avvio della seconda frazione, con Nardi che ha perso il servizio a zero. L’azzurro salva poi quattro palle break nel terzo gioco, con Nardi che poi non riesce a sfruttare due occasioni di controbreak nel game successivo. Il numero 83 del mondo perde ancora il servizio e Altmaier vola sul 4-1. Il tedesco chiude nuovamente sul 6-2 e si qualifica per il prossimo turno.