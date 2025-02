Lorenzo Musetti si allena ad Acapulco: i dubbi sulla partecipazione al torneo restano

Lorenzo Musetti giocherà ad Acapulco nei prossimi giorni? La domanda è lecita rispetto al prossimo impegno del tennista toscano sul cemento messicano. Costretto al ritiro dopo la vittoria nel secondo turno a Buenos Aires contro il francese Corentin Moutet e a dare forfait per l’ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile) per un problema al polpaccio della gamba destra, Musetti fa parte del main draw dell’evento menzionato.

L’azzurro, n.6 del seeding, farà il proprio esordio contro un qualificato e nel secondo turno incrocerebbe il vincente della sfida tra l’americano Alex Michelsen e il cinese Yunchaokete Bu. Nello stesso quarto dell’altro statunitense Tommy Paul, Lorenzo non si sa se sarà in grado di affrontare gli incontri, anche per il non trascurabile cambio di superficie (dalla terra rossa sudamericana all’hard centroamericano).

Vero è che il nostro portacolori si è allenato con il padrone di casa Guillermo Delgadillo, con una vistosa fasciatura dalla gamba destra e non forzando più di tanto i movimenti.

[️] Lore’s back on court hitting the ball!He practiced with Memo Delgadillo last night in AcapulcoWe can see Tartarini is back for the change of surface,& also the elastic band on right calfSo not sure how he feels..lets hope he not forcing too much

