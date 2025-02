Tour of Oman 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X

La tradizione del grande ciclismo internazionale, ormai consolidata nelle ultime annate, è quella di iniziare la stagione proponendo corse nei diversi contenenti. Da domani e fino al prossimo 12 Febbraio è il momento dell’edizione 2025 del Tour of Oman. La gara si snoda su un percorso di 881, 4 chilometri diviso in cinque tappe, tre delle quali decideranno, molto probabilmente, l’andamento della corsa e due che dovrebbero essere invece essere preda degli sprinter con possibile arrivo in volata.

La prima frazione, per una distanza di 177,7 chilometri, parte da Bushar e arriva a Bimmah Sink Hole. Il percorso è quasi totalmente pianeggiante ad eccezione della salita di Jabal Road, asperità di 3,5 chilometri al 9,2% di pendenza che è però posizionata a pochi chilometri di distanza dalla partenza e non dovrebbe riuscire a creare differenze significative.

Sembra decisamente più movimentato il disegno della seconda tappa, la più lunga della corsa, che condurrà i partecipanti da Al Rustaq Fort a Yitti Hills per un totale di 202,9 chilometri. Nel finale di corsa sono previsti ben tre GPM con la salita di Yitti Hills, lunghezza di 1,6 chilometri al 6,8% di pendenza che si concluderà in prossimità del traguardo.

Il giorno dopo la carovana partirà da Fanja per arrivare al traguardo di Eastern Mountain dopo 180,2 chilometri. Il disegno della tappa è quasi tutto pianeggiante ad eccezione della parte finale. Negli ultimi 4,6 chilometri si affronta infatti la salita di Eastern Mountain, pendenza media dell’8,5%, per un arrivo che sembra lo scenario ideale per il primo scontro tra gli uomini di classifica.

Prologo al gran finale sarà la quarta tappa. Si parte da Oman Across Ages Museum e si arriva ad Oman Convention ed Exhibition Centre dopo 181,5 chilometri. Il disegno non presenta significative difficoltà e nella seconda parte si sviluppa in leggera discesa per uno scenario che potrebbe premiare nuovamente le ruote veloci.

Promette un finale da fuochi d’artificio la tappa conclusiva che porterà i corridori da Imty a Green Mountain per una distanza di 138,5 chilometri. La salita finale, lunga 5,7 chilometri con una pendenza del 10,5 %, rappresenterà l’arena in cui i contendenti duelleranno fino all’ultimo metro per portare a casa la vittoria finale.