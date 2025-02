LIVE Vavassori-Alcaraz, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’impresa impossibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale tra Andrea Vavassori e Carlos Alcaraz, che mette di fronte il n.3 della classifica ATP di singolare e il n. 11 di quella (singola) di doppio maschile.

Sfida molto affascinante sul Centrale di Rotterdam. L’azzurro si è brillantemente qualificato ed ha poi approfittato nella giornata di ieri de ritiro di Felix Auger Aliassime, quando il punteggio era sul 6-7, 6-4. Con questo risultato si è guadagnato un posto nei primi 250 del mondo, lui che si era issato sino ad un passo dalla top 100 nel 2024, salvo poi concentrarsi più sul doppio.

L’iberico ha lasciato per strada un set ancora contro Botic Van de Zandschulp, che ha avuto chance di chiudere anche il primo parziale, poi perso al tie-break. Un Alcaraz che deve assolutamente ritrovarsi, anche se questo torneo si gioca pur sempre sul cemento indoor: la superficie meno favorevole in assoluto. Ecco che l’occasione di ben figurare per l’azzurro potrebbe anche esserci.

C’è un precedente, giocato però sulla terra battuta, nei quarti di Buenos Aires 2024. Vavassori riuscì a fare partita nel primo set, perso col punteggio di 6-4, salvo poi cedere nettamente il secondo per 6-0. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Vavassori e Alcaraz, che prenderà il via non prima delle 19:30. Vi aspettiamo!!