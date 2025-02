Jonathan Milan baldanzoso: “La vittoria mi dà fiducia per la Milano-Sanremo”

Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa dell’UAE Tour, imponendosi di forza sul traguardo di Umm al Quwain grazie a una volata imperiale. Il 24enne ha lanciato uno sprint lungo, ha saputo resistere in testa e ha sfiancato due velocisti di razza come i belgi Tim Merlier e Jasper Philipsen. Il friulano ha così bissato il successo ottenuto tre giorni fa nella frazione d’apertura negli Emirati Arabi Uniti, mettendo le mani sulla 19ma affermazione in carriera da professionista.

Jonathan Milan ha raccontato la volata e ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Ho visto Tim Merlier arrivare molto veloce, poi ho aspettato il fotofinish e alla fine mi è stato detto che avevo vinto ma quando ho tagliato il traguardo non ero così sicuro… Nei miei primi anni da professionista non ho vinto molto perché dovevo prima acquisire esperienza, imparare a muovermi, capire i meccanismi che regolano una volata“.

Il ciclista italiano ha poi proseguito: “Passo dopo passo, ci sono arrivato e la tappa di oggi mi dà molta fiducia in vista della Milano-Sanremo considerando il livello dei velocisti presenti qui all’UAE Tour. Certo, sappiamo tutti che la Sanremo ha un finale diverso, ma questo successo per me significa molto. Sapevamo che c’era un’alta possibilità di ventagli con il vento che c’era oggi, ma i miei compagni di squadra ed io siamo stati sempre pronti e sempre nel gruppo di testa per non lasciarci sorprendere“.