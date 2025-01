Sci di fondo, fatti e cifre femminili Coppa del Mondo Cogne 2025. Diggins e Nepryaeva le trionfatrici del 2019

La Coppa del Mondo di sci di fondo è ormai pronta a salutare le Alpi. Tutta la parte finale della stagione (compreso l’evento clou dell’inverno, cioé i Campionati Mondiali di Trondheim) si terranno tra la Scandinavia e latitudini nordiche.

Tuttavia, prima di volare a Settentrione, ci sarà modo di vivere un fine settimana italiano. Questo weekend avrebbe dovuto vedere il circuito maggiore impegnato a Nove Mesto. La location situata in Cechia ha però rinunciato all’evento con largo anticipo. La Fis, per non lasciare scoperta la data, in autunno si è volta a Cogne.

Sono tre le competizioni previste. Una squadre, due individuali. Si inizia venerdì con una team sprint in alternato. Seguirà, sabato, una Sprint a tecnica classica. Chiusura, domenica, con una 10 km a tecnica libera da disputarsi contro il cronometro.

COGNE FEMMINILE – I PODI DEL FEBBRAIO 2019

(ULTIMA VOLTA IN CUI SI È GAREGGIATO)

Sprint TL

1) DIGGINS Jessica (USA)

2) RINGWALD Sandra (GER)

3) HAGSTRÖM Johanna (SWE)

10 km TC Interval Start

1) NISKAKEN Kerttu (FIN)

2) FÄHNDRICH Nadine (SUI)

3) NEPRYAEVA Natalia (RUS)

COGNE FEMMINILE – PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Team Sprint TC

Nessun precedente.

Sprint TC

2002 : 1) Skari – 2) Bjørgen – 3) Pedersen

10 km TL Interval Start

1993 : 1) Belmondo – 2) Välbe – 3) Egorova