Sci alpino, Casse: “Pista sempre più dura ed esigente”; Franzoni: “Posso essere veloce in fondo”

Riscontri abbastanza incoraggianti in casa Italia al termine della terza e ultima prova cronometrata in vista della discesa libera maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2025, in corso di svolgimento a Saalbach. Dominik Paris è stato il migliore degli azzurri inserendosi in quinta piazza a 70 centesimi dal leader svedese Felix Monsen, ma hanno ben figurato tutto sommato anche Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse.

Schieder, 11° a 1.23 dalla vetta, ha commentato così la sua prestazione odierna sulle nevi austriache ai microfoni della FISI: “Oggi prova molto positiva per me, mi sono trovato bene con i nuovi dettagli nello sci. Ho sentito che il feeling è migliorato. Mi sono divertito, e se mi diverto sono veloce: non vedo l’ora di partire domani“.

Franzoni, 12° a 1.25, ha dichiarato: “La pista è bella, si indurisce ogni giorno di più. Oggi la parte alta era particolarmente mossa e bisogna riuscire a sciare decisi. Ho fatto tre buoni parziali in tutte le tre prove e so di poter essere veloce in fondo. Ho studiato al meglio le linee: ora non resta che limare qualche altro dettaglio al video e domani andare a tutta senza commettere errori“.

Non un avvicinamento esaltante per Casse, 14° a 1.46 senza forzare troppo: “La pista è sempre più dura, più esigente. C’è molta velocità e sarà una gara interessante: se si vuole andare a medaglia secondo me si dovrà stare sotto l’1:41. Dopo il superG di ieri ho seguito la solita routine: l’importante è stare concentrati e mantenere il focus sulla gara“.