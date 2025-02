ATP Dubai 2025: Luca Nardi sconfitto da Marton Fucsovics nell’ultimo turno di qualificazioni

Luca Nardi, a meno di situazioni fortunate legate alla questione lucky loser, non giocherà nel tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai. A sconfiggerlo nell’ultimo turno delle qualificazioni è l’ungherese Marton Fucsovics, che in un’ora e 43 minuti s’impone con il punteggio di 7-6(5) 6-4 ed entra, dunque, nel main draw del celebre torneo negli Emirati Arabi Uniti.

Nel primo set le cose sembrano andare bene per Nardi, che nonostante tremi per tre volte di fila sul proprio turno di servizio (30-30 in tre casi, di cui uno da 15-30), riesce ad essere il primo a prendersi il break di vantaggio nel quinto game. Fucsovics, però, proprio quando la situazione sembra stabilizzarsi a favore dell’italiano riesce a salire sullo 0-40 nel decimo game, e poi a forzare il 5-5. Tie-break inevitabile risultato, con l’ungherese che va fin sul 5-1 salvo poi farsi recuperare sul 5-5. Gli ultimi due punti, però, vedono Nardi soccombere: 7-5 per il magiaro.

Lotta anche nel secondo set, con Fucsovics che è il primo a prendersi il break di vantaggio sull’1-1. Ne segue una serie di tre giochi in cui i due non si risparmiano in nessun modo, ma con tre break consecutivi che alla fine lasciano l’ungherese con un vantaggio che lo aiuta non poco. Anzi, Nardi deve salvarsi dal 15-30 una volta sotto 4-2, ma non riesce più a recuperare la situazione.

Dieci gli ace messi a segno da Fucsovics contro i sei di Nardi (che paga i 5 doppi falli contro 3); per l’ungherese, soprattutto, nettamente migliori le percentuali di punti vinti sulla prima (80%-63%, 8 punti in più complessivi). Alla fine, sono questi i dati che fanno la differenza.