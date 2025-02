Lisa Vittozzi e l’inatteso ritorno nello sci di fondo: “Una sorpresa anche per me”

La prima settimana dei Campionati Mondiali di biathlon si è conclusa a Lenzerheide senza medaglie per l’Italia, che ha collezionato tre quinti posti restando però sempre fuori dal podio nelle cinque gare sin qui disputate. Il movimento azzurro sta facendo però i conti da inizio stagione con la pesante assenza di Lisa Vittozzi, detentrice della Sfera di Cristallo e grande protagonista della scorsa rassegna iridata.

Nel 2024 a Nove Mesto la sappadina aveva conquistato infatti ben quattro medaglie (tre individuali ed una nella prova a coppie miste insieme a Tommaso Giacomel), salvando quasi da sola il bilancio della spedizione tricolore e lanciandosi verso la volata finale per vincere in rimonta la classifica generale di Coppa del Mondo. La nativa di Pieve di Cadore, ai box fino al termine della stagione preolimpica per non forzare il recupero dopo i problemi alla schiena degli ultimi mesi, non potrà dunque difendere domani il titolo mondiale ottenuto un anno fa nella 15 chilometri iridata.

Nella giornata di ieri Vittozzi ha deciso però un po’ a sorpresa di tornare in gara, seppur in un altro contesto. Il bronzo olimpico in staffetta mista di Pyeongchang 2018 ha partecipato infatti alla Granfondo Val Casies, partendo con il pettorale 2866 in mezzo agli amatori e recuperando tante posizioni fino alla 13ma piazza finale nella 30 chilometri a tecnica libera.

“È stata una sorpresa anche per me. All’ultimo mi sono detta: ‘Vado a divertirmi e provo a fare una gara’. È stato veramente bello. Essere nella mischia e mettere di nuovo un pettorale è stato bello e mi mancava“, il commento della biathleta italiana all’Ansa.