Lewis Hamilton dopo i Test: “Presto per capire i valori assoluti, ma abbiamo imparato molto”

Lewis Hamilton ha inaugurato la prima giornata dei Test F1 in Bahrain, portando in pista la Ferrari che prenderà parte al Mondiale F1. Il fuoriclasse britannico ha girato in mattinata sul circuito del Sakhir, chiudendo con il quinto tempo della sessione e il tredicesimo nella classifica combinata: “Il nostro programma prevede di provare diverse cose, raccogliere quanti più dati possibili e familiarizzare con la vettura, e nella prima giornata abbiamo già imparato molto“.

Lewis Hamilton ha fatto un primo punto della situazione ai microfoni di Sky: “È troppo presto per capire davvero i valori assoluti, ma tutto sembra procedere per il verso giusto e come squadra stiamo lavorando sul modo migliore per ottimizzare ogni discesa in pista. C’è ancora molto da fare nei prossimi giorni per completare il nostro programma e comprendere la macchina al meglio delle nostre capacità, e non vedo l’ora di tornare in pista”.

Il sette volte Campione del Mondo ha poi proseguito: “I test sono sempre interessanti: per la prima volta si vede cosa i vari team hanno sviluppato e si può iniziare a prendere confidenza con la monoposto e con l’anno che ci aspetta. Essere qui con la Ferrari e salire sulla SF-25 qui è una sensazione incredibile“. Il 40enne tornerà in pista nella mattinata di domani, mentre nel pomeriggio la Scuderia di Maranello si affiderà a Charles Leclerc (si replicherà dunque il programma della prima giornata).