Letizia Paternoster ritirata all’UAE Tour: la sfortuna si accanisce

Una maxi caduta a 50 chilometri dal traguardo ha caratterizzato la prima tappa dell’UAE Tour femminile, evento di livello World Tour che si disputa negli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo si stava prodigando per andare a riprendere le tre fuggitive di giornata quando si è materializzato un incidente che ha coinvolto una ventina di atlete sul lato sinistro del plotone.

La caduta potrebbe essere stata causata da una frenata improvvisa e a farne maggiormente le spese è stata Letizia Paternoster. La trentina ha riportato segni visibili sul corpo ed è stata a lungo ferma, parlando con lo staff medico e i direttori sportivi della Liv AlUla Jayco. La trentina ha poi deciso di ritirarsi e nel corso del pomeriggio dovrebbero arrivare degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Le altre cicliste, tra cui Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri, sono riuscite a rimontare in sella e hanno ripreso la propria marcia, rientrando poi in gruppo. La tappa con arrivo a Dubai Harbour è stata vinta in volata dall’olandese Lorena Wiebes davanti alle connazionali Charlotte Kool e Nienke Veenhoven. Rachele Barbieri ha concluso in quinta posizione, in top-10 anche Sara Fiorin (ottava).

L’auspicio è che Letizia Paternoster non si sia procurata gravi danni. La sfortuna sembra accanirsi sulla 25enne, che lo scorso 15 dicembre incappò in una brutta caduta durante un allenamento in Spagna, riportando escoriazioni al braccio, al collo e alle scapole. Nell’agosto 2022 cadde malamente in pista durante gli Europei, rimediando una commozione cerebrale e la frattura della clavicola destra. Lo scorso anno era tornata al successo su strada dopo cinque anni di digiuno, imponendosi al Tour de Gatineau.