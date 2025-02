UAE Tour femminile 2025, tripletta olandese nella prima tappa. Wiebes vince in volata

Tripletta olandese nella prima tappa dell’UAE Tour femminile 2025. A trionfare sul traguardo del Dubai Harbour è stata Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) che ha preceduto in volata le connazionali Charlotte Kool (Team Picnic PostNL) e Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike).

La fuga di giornata comincia dopo una ventina di chilometri e ad essere protagoniste sono le italiane Linda Laporta (BePink-Imatra-Bongioanni e Cristina Tonetti (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) insieme all’olandese Sylvie Swinkels (Roland). Le tre prendono anche un vantaggio oltre i sette minuti.

Il gruppo comincia ad accelerare ed il distacco si abbassa. Una caduta ai -55 chilometri sembra rallentare l’azione del plotone con le tre fuggitive che provano a resistere. Laporta viene, però, ripresa a dieci chilometri dal traguardo, mentre Tonetti e Swinkels devono arrendersi quando di chilometri alla fine ne mancano solo tre.

A quel punto comincia la lunga preparazione per la volata. Lo sprint viene vinto da Lorena Wiebes davanti a Charlotte Kool e Nienke Veenhoven. Quarto posto per l’irlandese Mia Griffrin (Roland), mentre in quinta posizione chiude Rachele Barbieri (Team Picnic PostNL). In Top-10 ci finisce anche Sara Fiorin (CERATIZIT Pro Cycling Team).