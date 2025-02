Nadia Battocletti inizia la stagione indoor sui 3000 a Liévin. Tanti azzurri in gara, Fabbri vuole ingranare

Giovedì 13 febbraio andrà in scena a Liévin uno dei meeting più prestigiosi della stagione indoor, valevole come settima tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. In Francia sono attesi ben quattordici atleti italiani, oltre ad alcune stelle internazionali come Miltiadis Tentoglou, Jakob Ingebrigtsen (nel miglio) ed Erriyon Knighton (sui 200) che renderanno davvero molto interessante la serata di domani.

Debutto stagionale al coperto per l’argento olimpico in carica dei 10.000 metri Nadia Battocletti, regina del mezzofondo europeo nel 2024 con la doppietta 5000-10.000 a Roma ed il titolo continentale del cross a Bruxelles. La trentina sarà protagonista di una delle gare più attese dell’intero meeting transalpino, i 3000 metri, in cui l’etiope Gudaf Tsegay andrà all’assalto del record mondiale stabilito nel 2014 dalla connazionale Genzebe Dibaba in 8:16.60.

In un contesto che vedrà al via anche l’oro mondiale indoor dei 1500 Freweyni Hailu e l’altra etiope Birke Haylom, con ben tre lepri chiamate a tenere il passo del primato del mondo, Battocletti (seppur comprensibilmente non al top della condizione) può sicuramente mettere nel mirino il suo record italiano di 8:41.72 firmato ormai tre anni fa a Val-de-Reuil.

Italia che potrà recitare un ruolo da protagonista anche nel getto del peso con il terzetto formato da Leonardo Fabbri (sotto i 21 metri nelle prime due uscite del 2025), Zane Weir e Nick Ponzio. Iscritte a Liévin nel salto con l’asta sia Roberta Bruni che Elisa Molinarolo, ma attenzione anche a Federico Riva nei 1500 e a Dariya Derkach (al debutto stagionale) nel triplo. Obiettivo record personale negli 800 per Catalin Tecuceanu e Simone Barontini, ma anche per Marta Zenoni nei 1500 e per il trio di ostacoliste (nei 60hs) formato da Giada Carmassi, Veronica Besana ed Elena Carraro.