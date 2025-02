Leonardo Fabbri, nulli molto lunghi e world lead: “Sopra i 22, basta un po’ di freschezza…”

Leonardo Fabbri ha vinto la seconda gara consecutiva, sempre nel World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto): tre giorni fa aveva primeggiato a Lievin, oggi si è imposto a Torun. In Francia si era reso protagonista di una spallata da 21.95 metri, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso; in Polonia è rimasto sotto quella soglia, ma ha comunque archiviato una buona misura (21.62) e ha soprattutto dato l’impressione di avere nelle braccia il giusto carburante dopo un avvio di stagione un po’ complicato visti i carichi di lavoro effettuati in Sudafrica.

Il toscano, argento mondiale all’aperto e bronzo iridato indoor, ha raggiunto la misura risolutrice al secondo tentativo, ma sono stati soprattutto le tre prove finali, tutte archiviate con un nullo, a destare impressione perché i lanci erano molto lunghi, decisamente sopra la fettuccia dei 22 metri che l’azzurro vuole cercare di superare con continuità in questa annata agonistica come aveva fatto anche nella passata stagione. Il 27enne sta crescendo e sembra essere sulla giusta strada per farsi trovare pronti in vista degli appuntamenti del prossimo mese: Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino, Cina).

Leonardo Fabbri detiene dunque la world lead davanti al neozelandese Jacko Gill (21.85) e all’altro azzurro Zane Weir (21.72 a Lievin e 21.13 oggi), ma si attende naturalmente la replica da parte di altri big nelle prossime settimane. Le dichiarazioni rilasciate dal nostro portacolori attraverso i canali federali sono lampanti: “Contento perché finalmente a livello tecnico ho avuto belle sensazioni, che cercavo da tempo. Il lancio è ancora molto controllato però ho fatto un paio di nulli lunghi, sopra i 22 metri, e sarebbe bastata un po’ di freschezza in più nelle gambe per rimanere in pedana. Sto riprendendo molta fiducia e ora viene il bello, ho tantissima voglia di lanciare lontano“.