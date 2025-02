Lando Norris su Hamilton in Ferrari: “Capisco la sua decisione, avrei fatto lo stesso”

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari è tra i temi di grande interesse della stagione di F1. Domani, in serata, dovrebbero essere diffusi i rendering sulla nuova Ferrari. La SF-25, infatti, sarà presentata in primis sui canali social attraverso le immagini citate e poi nel giorno successivo è previsto l’appuntamento a Fiorano dove entrambi i piloti saranno impegnati al volante della Rossa.

Ha destato un certa impressione a tutti gli appassionati il fatto che Hamilton per la prima volta abbia indossato la tipica tenuta della scuderia di Maranello, con un caso “Giallo Modena” a impreziosire il tutto. Sarà interessante capire se, al di là dei risvolti commerciali, Lewis sarà davvero veloce in pista o meno.

In merito alla scelta fatta dal britannico si è pronunciato il pilota della McLaren, Lando Norris: “Lewis vuole dimostrare quanto vale e finché non smetterà di correre continuerà a farlo. Per lui essere andato alla Ferrari è una bella storia e credo abbia fatto un passo in avanti. Per molti ha sbagliato, ma io credo che nella sua posizione avrei fatto lo stesso. So che vorrà dimostrare a tutti che è ancora l’Hamilton che ha dimostrato di essere per tanti anni“, ha dichiarato Norris a This Morning, trasmissione in onda su ITV.

A questo punto, spetterà alla pista pronunciarsi. Dal 26 al 28 febbraio saranno in programma i test pre-season sulla pista di Sakhir, in Bahrain. Sessioni importanti per Hamilton, in modo da consentirgli di sentirsi sempre più tra le mani la vettura, pungolato dal confronto col suo compagno di squadra, Charles Leclerc.