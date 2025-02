La prima volta della combinata a squadre ai Mondiali. Al femminile è sfida Usa, Svizzera e Austria. Le azzurre provano a stupire

Sarà una giornata storica ai Mondiali di sci alpino a Saalbach. Oggi per la prima volta verrà assegnato il titolo nella combinata a squadre con la gara femminile in programma (domani gli uomini). Si tratta della grande novità di questa rassegna iridata. Un format completamente rivoluzionato rispetto al passato per una competizione che tra un anno sarà presente anche nel programma olimpico di Milano-Cortina 2026. Il regolamento prevede che ogni nazione può disporre di quattro squadre, ognuna composta da un atleta per la manche di discesa e un altro per la manche di slalom. A vincere sarà la squadra che avrà ottenuto la somma di tempi minore, ma in slalom l’ordine di partenza sarà dato dalla classifica di discesa, ma con la nazione migliore che partirà per ultima, proprio come accade in Coppa del Mondo con la rotazione dalla trentesima alla prima.

Un nuovo format che rilancia sicuramente la combinata e che ha trovato anche un riscontro molto positivo anche tra gli atleti. Nell’odierna gara femminile moltissime big di discesa e slalom hanno deciso di partecipare a questa gara. Probabilmente solo in casa Italia c’è stata un po’ di rinuncia, visto che sia Federica Brignone sia Sofia Goggia non saranno al cancelletto di partenza della manche di discesa, con le tre coppie azzurre che saranno le seguenti: Elena Curtoni/Martina Peterlini, Nicol Delago/Marta Rossetti e Laura Pirovano/Giorgia Collomb.

Sembra molto difficile che una delle tre squadre dell’Italia possa provare a lottare per una medaglia. Nicol Delago è quella che si è comportata meglio in discesa, concludendo al settimo posto, mentre Curtoni e Pirovano non sembrano amare molto la pista di Saalbach. Inoltre in slalom le azzurre non sono certamente tra le migliori della specialità, quindi servirà davvero una grandissima impresa alle nostre ragazze.

Chi fa decisamente sul serio sono gli Stati Uniti, che hanno deciso mettere insieme la campionessa del mondo di discesa Breezy Johnson con Mikaela Shiffrin, che punta moltissimo sulla combinata dopo aver annunciato che non prenderà parte al gigante visto che non si sente ancora sicura dopo l’infortunio. Anche la seconda coppia americana, Lauren Macuga/Paula Moltzan, può assolutamente lottare per una medaglia, mentre desta sicuramente curiosità il duo Lindsey Vonn/Nina O’Brien.

L’Austria padrone di casa vuole un’altra medaglia d’oro e fari puntati soprattutto sull’accoppiata Mirjam Puchner (argento in discesa) e Katharina Liensberger, tra le migliori in slalom. Possibile sorprese possono venire fuori anche con Cornelia Huetter/Katharina Huber e Stephanie Venier/Katharina Truppe.

Altra nazione che vuole il titolo mondiale è senza alcun dubbio la Svizzera. Una super coppia quella formata da Lara Gut-Behrami e Wendy Holdener, ma anche su quella composta da Corinne Suter e Camille Rast si presentano al tavolo delle favorite. Entrambe le formazioni possono decisamente puntare alla vittoria.

Chi potrebbe far saltare il banco è Germania 1. Emma Aicher è andata benissimo in discesa e con lei ci sarà Lena Duerr, che parte tra le candidate ad una medaglia nella gara di slalom. Difficile per altre nazioni come Slovenia (Stuhec/Slokar), Francia (Gauche/Lemure) e Norvegia (Lie/Holtmann) entrare nella lotta per il podio.