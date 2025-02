Startlist combinata a squadre femminile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Martedì 11 febbraio a Saalbach (Austria) riprenderanno i Mondiali 2025 di sci alpino: in programma la combinata a squadre femminile, che scatterà con la manche di discesa alle ore 10.00, mentre la run di slalom, con l’inversione della classifica, è prevista alle ore 13.15.

Nel complesso le coppie al via saranno 26, in rappresentanza di 11 Paesi: tre le squadre azzurre presenti alla gara iridata, ovvero Laura Pirovano/Giorgia Collomb (Italia 1), Elena Curtoni/Martina Peterlini (Italia 2), e Nicol Delago/Marta Rossetti (Italia 3).

Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per la combinata a squadre femminile dei Mondiali 2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2025

Martedì 11 febbraio

10.00 Discesa combinata a squadre femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 Slalom combinata a squadre femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MONDIALI SCI ALPINO

1 SUI – Svizzera 3

516766 BLANC Malorie 2004 13/31

516528 MEILLARD Melanie 1998 7/9

2 GER – Germania 2

206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 17/19

355061 HILZINGER Jessica 1997 39/49

3 ITA – Italia 2

297910 CURTONI Elena 1991 25/10

299699 PETERLINI Martina 1997 23/22

4 GER – Germania 1

507168 AICHER Emma 2003 45/33

206355 DUERR Lena 1991 5/7

5 ITA – Italia 3

299466 DELAGO Nicol 1996 27/12

6295165 ROSSETTI Marta 1999 50/29

6 ITA – Italia 1

299624 PIROVANO Laura 1997 9/18

6296778 COLLOMB Giorgia 2006 42/93

7 NOR – Norvegia

426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 5/27

426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 16/11

8 AUT – Austria 2

56128 HUETTER Cornelia 1992 3/5

56253 HUBER Katharina 1995 12/18

9 SUI – Svizzera 1

516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 4/7

516280 HOLDENER Wendy 1993 3/1

10 AUT – Austria 1

56125 PUCHNER Mirjam 1992 16/11

56388 LIENSBERGER Katharina 1997 4/8

11 SLO – Slovenia

565360 STUHEC Ilka 1990 14/13

565463 SLOKAR Andreja 1997 11/30

12 SUI – Svizzera 2

516319 SUTER Corinne 1994 8/17

516562 RAST Camille 1999 1/1

13 USA – Stati Uniti 1

6535455 JOHNSON Breezy 1996 10/22

6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 9/1

14 AUT – Austria 3

56177 VENIER Stephanie 1993 11/3

56315 TRUPPE Katharina 1996 15/21

15 USA – Stati Uniti 2

6536821 MACUGA Lauren 2002 6/15

539909 MOLTZAN Paula 1994 13/12

16 FRA – Francia 1

197641 GAUCHE Laura 1995 22/28

198176 LAMURE Marie 2001 19/51

17 AUT – Austria 4

56258 AGER Christina 1995 24/20

56367 GALLHUBER Katharina 1997 38/46

18 USA – Stati Uniti 4

539536 WILES Jacqueline 1992 18/26

6536171 HENSIEN Katie 1999 37/50

19 USA – Stati Uniti 3

537544 VONN Lindsey 1984 21/38

6536392 HURT A.J. 2000 44/23

20 SUI – Svizzera 4

516219 MING-NUFER Priska 1992 29/24

516553 CHRISTEN Eliane 1999 24/47

21 AND – Andorra 1

25210 MORENO Cande 2000 45/70

25218 MIJARES RUF Carla 2002 50/77

22 FRA – Francia 4

197956 CERUTTI Camille 1998 45/72

198253 McFARLANE Caitlin 2002 49/59

23 FRA – Francia 2

197497 MIRADOLI Romane 1994 26/37

198164 CHEVRIER Marion 2001 39/54

24 BIH – Bosnia Erzegovina 1

715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 37/39

715183 ALIC Esma 2002 -/965

25 FRA – Francia 3

198029 CLEMENT Karen 1999 39/45

198177 BRECHE Clarisse 2001 22/32

26 CAN – Canada

108077 GRAY Cassidy 2001 45/212

107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 14/20