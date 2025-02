L’Italia crede nella combinata maschile! Paris e Vinatzer in coppia, schierato il contingente pieno

Sono state rese note le coppie italiane al via della combinata a squadre maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino, in programma mercoledì 12 febbraio: a Saalbach, in Austria, la manche di discesa si disputerà alle ore 10.00, mentre la run di slalom, con l’inversione dei primi 30 della classifica, è prevista alle ore 13.15.

L’Italia schiererà il contingente massimo: a differenza di quanto accadrà domani con le donne, gara alla quale sono iscritte tre squadre del Bel Paese, infatti, saranno quattro le coppie azzurre al via della prova maschile, prevista mercoledì.

Le quattro coppie italiane al via della gara, che punteranno al podio iridato, saranno: Dominik Paris/Alex Vinatzer, Florian Schieder/Tobias Kastlunger, Mattia Casse/Stefano Gross e Christof Innerhofer/Filippo Della Vite.