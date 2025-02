Mondiali sci alpino 2025: il calendario e gli orari delle gare della seconda settimana. Dove vederle in tv e streaming

Dopo il giorno di riposo previsto per lunedì 10, riprenderanno martedì 11 febbraio i Mondiali 2025 di Saalbach: si gareggerà fino a domenica 16, con la seconda settimana che prevede combinate a squadre e discipline tecniche, per un totale di altri sei giorni di gare ed altrettanti titoli da assegnare.

I 21 convocati dell’Italia sono: Marta Bassino, Federica Brignone, Giorgia Collomb, Elena Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Marta Rossetti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Florian Schieder ed Alex Vinatzer.

Le gare della seconda settimana dei Mondiali di sci alpino 2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD (solo per il gigante femminile), Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2025

Saalbach (Austria)

Martedì 11 febbraio

10.00 Discesa combinata a squadre femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 Slalom combinata a squadre femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Mercoledì 12 febbraio

10.00 Discesa combinata a squadre maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 Slalom combinata a squadre maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Giovedì 13 febbraio

09.45 1a manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

13.15 2a manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

Venerdì 14 febbraio

09.45 1a manche gigante maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 2a manche gigante maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Sabato 15 febbraio

09.45 1a manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 2a manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Domenica 16 febbraio

09.45 1a manche slalom maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 2a manche slalom maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

