Kimi Antonelli parla chiaro: “Sbagliato fare il confronto con Hamilton, voglio costruire il mio percorso”

Essere consapevole di ciò che si è. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport Kimi Antonelli della sua prossima avventura in F1. Il 18enne bolognese prenderà il posto di Lewis Hamilton in Mercedes e affiancherà il britannico George Russell nel campionato del mondo di F1 che prenderà il via dall’Australia il prossimo 16 marzo a Melbourne.

Ci si chiede quali potranno essere le sue prestazioni, nella difficoltà di gestire una situazione non semplice, in un team ambizioso come quello di Brackley: “La mia mentalità è sempre la stessa: quella di andare in pista e cercare di vincere. Allo stesso tempo però, sono consapevole che il livello della Formula 1 attuale è altissimo e non sarà certamente un obiettivo semplice. Quello che cercherò di fare è di concentrarmi su me stesso, limitare al minimo gli errori e imparare da quelli già commessi per non ripeterli più. La cosa più importante sarà scendere in pista e fare il miglior lavoro possibile, poi vedremo dove questo ci potrà portare“, ha dichiarato Kimi alla Rosea.

Antonelli è determinato nel compiere la propria strada, senza preoccuparsi di paragoni con un pilota come Hamilton, il cui status è molto diverso: “Sono consapevole di aver ereditato un sedile ingombrante da riempire, quello di un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton. È una figura che ha fatto la storia della Formula 1, perciò non è corretto metterci a confronto. Io penso solo a fare il miglior lavoro possibile e a costruire il mio percorso da pilota Mercedes. Al momento non sento la pressione di dover rispettare certe aspettative riposte su di me. Sono concentrato al massimo, molto motivato e non vedo l’ora che cominci finalmente la stagione“, ha sottolineato alla Gazzetta dello Sport.

Prima di competere nella terra dei canguri, ci saranno i tre giorni di test a Sakhir (Bahrain), dal 26 al 28 febbraio, funzionali alla comprensione delle nuove monoposto e importanti per deliberare gli sviluppi delle monoposto, nel confronto sempre più determinante tra pista e simulatore. Kimi alla guida della nuova Mercedes sarà tra i temi.