Judo, Manuel Lombardo faro azzurro al Grand Slam di Parigi. Debuttano le nuove regole

Tra sabato 1 e domenica 2 febbraio l’Accor Arena di Bercy ospiterà il Grand Slam di Parigi 2025, primo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Il prestigioso torneo francese segnerà il debutto ufficiale del nuovo regolamento (sperimentale, non ancora definitivo) introdotto dall’IJF per il ciclo olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Attesi a Parigi oltre 300 judoka provenienti da 54 Paesi diversi, tra cui un blocco di 56 padroni di casa transalpini ed una rappresentativa di 20 giapponesi di seconda fascia che non hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia si affida a quattro atleti in questa edizione del Grand Slam parigino, dopo i due piazzamenti sul podio ottenuti un anno fa da Alice Bellandi e Assunta Scutto.

Osservato speciale Manuel Lombardo, al rientro in gara sei mesi dopo la grande delusione olimpica (5° nella prova individuale e nel Team Event) da numero 2 del ranking mondiale e testa di serie numero 1 del seeding nella categoria fino a 73 kg. Il torinese, argento mondiale a Doha 2023, è uno dei favoriti principali della vigilia e ha le carte in regola per ambire al primo sigillo della carriera a Bercy.

Grande curiosità inoltre per rivedere in azione Savita Russo, giovane promessa del movimento tricolore esplosa nella passata stagione con un bronzo europeo senior, la qualificazione olimpica ed un argento iridato juniores nei -63 kg. Iscritti al Grand Slam di Parigi anche l’olimpionico di Parigi 2024 Andrea Carlino nei -60 kg e Irene Pedrotti nei -70 kg.